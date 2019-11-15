У Києві розгорівся скандал з відомим гіпермаркетом: усі подробиці

Ашан потрапив у гучний скандал через свою продукції (фото: колаж РБК-Україна)

Гіпермаркет Ашан потрапив у скандал після скарги покупниці

Київський гіпермаркет Ашан, який знаходиться на проспекті Академіка Глушкова, потрапив у скандал після того, як відвідувачка магазину виявила в хлібі клаптик волосся. Про це Лариса Задворна написала в групі "На Теремках" у Facebook.

Жінка зазначила, що в хліб, який випікає Ашан, вона знайшла волосся, і порадила покупцям бути обережними.

Ашан потрапив в гучний скандал через свою продукцію (фото: facebook.com)

"Хліб з Ашана з "наповнювачем". Будьте обережні!" – підписала фото Лариса.

Користувачі мережі також прокоментували "знахідку" жінки.

Сказати що Ашан на Теремках самий убогий з усіх Ашанів - не сказати нічого. Вчора зайшла і моєму розчаруванню немає меж - помідори вражені фітофторою, огірки вже пожовтіли і з гнилими плямами - ціни 40 грн і вище. За гнилі овочі, ще й вражені хворобою!!! Та в АТБ собі не дозволяють гниль викладати! Ціни завищені на все - починаючі від овочів і закінчуючи побутовою хімією. Які ж там жлоби керують!

Дійсно, на Теремках найжахливіший Ашан;

Я цілком згідна з Вами. Прикро, що керівництво мережі Ашан не робить висновків і не змінює керуючого на Теремках;

Рік тому там дуже смачні банани були;

А там випічка давно погана і дорога... Хліб взагалі, таке враження, що перепікають несвіжий... більше не беру. Овочі бувають різні, фрукти також, альо, на жаль, багато гнилі, проте можна вибрати... Ціни також різні бувають, навіть інколи дешевше, ніж в АТБ.

Скріншоти з Facebook

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