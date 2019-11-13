Билык попала в скандал после концерта в Харькове: зрители обратились в полицию

Ирина Билык спела в Харькове три песни, а билеты стоили до 1200 гривен (Фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Организаторов концерта с Ириной Билык обвиняют в обмане харьковчан

Ирина Билык невольно попала в скандал после своего выступления в Харькове - поклонники артистки остались очень недовольны концертом в филармонии из-за исполнения певицей всего лишь трех песен, в то время как за билеты им пришлось отдать до 1200 гривен. Зрители даже обратились в полицию с жалобой на организаторов шоу. Об этом передает местное издание 057.ua.

Отмечается, что на афишах была изображена одна Билык, а кроме ее фамилии указывались также Григорий Чапкис и Валерий Чигляев.

На самом деле на концерте "Парад звезд" выступали детские коллективы "как на утреннике в школе", - рассказала харьковчанка. А в конце на сцене появилась Билык, спела всего три песни и ушла.

Ирина Билык попала в скандал из-за организаторов концерта в Харькове (Фото: 057.ua)

Как рассказали п​​​​​​равоохранители, заявительница указала, что она купила билет на концерт Билык, вместо которой было выступление детей.

После шоу зрители обратились к организаторам с просьбой вернуть деньги за билеты, но получили отказ.

"Нас масштабно обманули с концертом Ирины Билык, который должен был состояться сегодня в Филармонии", - возмущается женщина.

В Харькове произошел скандал с концертом Ирины Билык - зрители обратились в полицию (Фото: 057.ua)

Заявление от граждан было направлено в Шевченковский отдел полиции с призывом принять меры в отношении организаторов. Его зарегистрировали в Едином учете Шевченковского отдела полиции.

В настоящее время проводится проверка по данному факту инцидента.