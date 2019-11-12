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Не пустили в поезд: Укрзализныця угодила в языковой скандал

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 23:08
Не пустили в поезд: Укрзализныця угодила в языковой скандал
Укрзализныця попала в языковой скандал (Фото: коллаж РБК-Украина)

Укрзализныця возмутила отношением к пассажирам выходкой проводницы в Ивано-Франковске

Укрзализныця угодила в очередной языковой скандал - инцидент произошел на вокзале в Ивано-Франковске 12 ноября, где проводники поезда №143/144 сообщением Ворохта - Киев не пустили в вагон двух пассажиров с билетами. Об этом передает издание 0352.ua.

Жительница Тернополя Александра Иваненкив провожала своего мужа в родной город, но когда мужчина предъявил билет проводнице вагона №3, та на русском языке спросила предъявить паспорт. Тот ответил на украинском, что не понимает сотрудницу УЗ.

Не смотря на просьбу перейти на государственный язык, проводница отказалась и даже заявила, что не впустит его в поезд.

Не пустили в поезд: Укрзализныця угодила в языковой скандал

Укрзализныця попала в языковой скандал - проводница не пустила пассажиров с билетами в вагон (Фото: РБК-Украина)

Александра советовала супругу показать ей паспорт.

"Однако муж, понимая, что сейчас нарушается законодательство, решил обратиться к другим работникам железной дороги, 6 человек, и показал при свидетелях свой паспорт", - сказала она.

После этого подошла начальница поезда для выяснения ситуации, и после объяснений супружеской пары заявила, что якобы мужчина пытался применить против нее физическую силу, затем выхватила билеты и объявила, что не пустит их в вагон.

Иваненкив спросила у проводницы, почему она не уважает украинский язык.

"Потому что я родилась в России и наф*г мне этот украинский язык", - процитировала она ответ сотрудницы УЗ

Также женщина расскала, что в итоге они с мужем остались на улице, без жилья и без средств. Также по факту инцидента они написали в полицию заявление.

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