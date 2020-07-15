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В Киеве проверили арбузы на содержание нитратов: можно ли их сейчас есть

Киев, Среда 15 июля 2020 14:47
В Киеве проверили арбузы на содержание нитратов: можно ли их сейчас есть
В Киеве проверили арбузы (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве проверили импортные и отечественные арбузы

На украинских прилавках появились арбузы. Эксперты уверяют, что сейчас еще покупать эту ягоду очень рано, так как там много нитратов. По словам специалистов, в удобрения добавляют "химию", чтобы стимулировать рост бахчевых.

В сюжете ТСН рассказали, можно ли сейчас есть арбузы и вредны ли они для здоровья человека. Фермеры в свою очередь уверяют, что арбузы поспели сами по себе из-за сильной жары, которая была в Украине. Журналисты проинспектировали столичные супермаркеты и взяли с собой нитрометр. Оказалось, что в бахчевых норма нитратов не превышает норму.

На столичных прилавках продают в основном арбузы из Украины, цена стартует от 13 гривен за килограмм. Но есть и ягоды из Бразилии, они стоят дороже.

Как правильно выбрать арбуз

  • Для начала постучите по плоду, вы должны услышать звонкий звук.
  • Обратите внимание на цвет арбуза, чем светлее полосы на нем - тем он спелее.

Отметим, что арбузы с рынка проверку в лаборатории прошли, в них содержание нитратов ниже допустимой нормы, а вот бахчевые из супермаркета таким похвастаться не могут. В одном из арбузов были признаки брожения, его на анализ не приняли.

Видео: ТСН

Как мы ранее писали, специалисты рассказали о полезных качествах арбуза и сообщили, кому его есть нельзя.

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