Сезон арбузов в Украине: кому их есть категорически противопоказано

Кому арбузы есть противопоказано (Фото: pixabay.com)

Специалисты рассказали о полезных качествах арбуза и сообщили, кому его есть нельзя

В Украине начинается сезон арбузов. Эта ягода по праву считается королевой среди всех летних ягод. У арбузов прекрасные вкусовые качества, он утоляет жажду и в нем содержится много витаминов и минералов.

Арбуз пришел к нам из Южной Африки. Первые арбузы имели размер грейпфрута и были не такими вкусными, как сейчас. В Европе массово выращивать эту ягоду начали только в конце 17 века. Об этом пишет издание Vesti.

Из чего состоит арбуз

В арбузе много сахара, в некоторых видах от 7% до 9%, в некоторых до 11%. 0,5% - клетчатка, 0,7% - пектин, 0,8% - целлюлоза. Витамин С в 100 граммах – 8 г, витамин А- 1 мг, витамин В1 – 0,03 мг.

Калия – 0,22%, натрия – 0,016%, кальция – 0,022%, железа – 0, 037%, серы -0,016%. Калорийность арбуза на 100 гр. – 30 калорий.

Польза арбуза для мужчин

Как утверждают специалисты, арбуз способен благоприятно влиять на мужскую силу, так как в его состав входят цитруллин и ликопин. Эти вещества имеют сосудорасширяющее действие, что положительно сказывается на потенции. Также в арбузах есть аргинин, который синтезируется аминокислотой и оказывает успокаивающее и расслабляющее действие на организм. Большое количество клетчатки нормализует работу пищеварительной системы и помогает очистить желудок от токсинов и шлаков.

Польза арбуза для женщин

В арбузе содержится большое количество фолиевой кислоты, без которой не проходит процесс построения РНК и ДНК. У женщин меняется цвет лица, и улучшается пищеварение. Особое значение употребление арбуза имеет в процессе развития малыша в утробе матери, так как основной витамин, который нужен беременным – это фолиевая кислота. Также в арбузах содержится много магния, который помогает всасываться натрию, кальцию и витаминам. Арбузы обеспечивают развитие и работу нервной и мышечной систем.

За счет того, что в этой ягоде мало калорий, диетологи рекомендуют использовать его для летних диет. За счет мочегонного действия из организма выводится лишняя жидкость, но чувство сытости остается надолго. Такая диета противопоказана тем, у кого есть нарушения почек или есть камни диаметром более 0,4 см.

Вредность арбуза и кому его есть противопоказано

Арбузы нужно употреблять дозировано, так как любые продукты при злоупотреблении могут нанести вред организму. Не стоит арбузы есть в большом количестве женщинам на поздних сроках беременности, так как мочегонная способность этой ягоды может вызвать дополнительный дискомфорт и даже боль.

Арбуз стоит есть отдельно от других продуктов, так как сразу после другой пищи, он может вызвать сильное газообразование. Клетчатка и магний улучшают моторику кишечника. Однако у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, арбуз может вызвать диарею.

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