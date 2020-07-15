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У Києві перевірили кавуни на вміст нітратів: чи можна їх зараз істи

Київ, Середа 15 липня 2020 14:47
У Києві перевірили кавуни на вміст нітратів: чи можна їх зараз істи
У Києві перевірили кавуни (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Києві перевірили імпортні і вітчизняні кавуни

На українських прилавках з'явилися кавуни. Експерти запевняють, що зараз ще купувати цю ягоду дуже рано, бо там багато нітратів. За словами фахівців, у добрива додають "хімію", щоб стимулювати ріст баштанних.

В сюжеті ТСН розповіли, чи можна зараз їсти кавуни і чи шкідливі вони для здоров'я людини. Фермери своєю чергою запевняють, що кавуни встигли самі по собі через сильну спеку, яка була в Україні. Журналісти проінспектували столичні супермаркети і взяли з собою нітрометр. Виявилося, що в баштанних норма нітратів не перевищує норму.

На столичних прилавках продають в основному кавуни з України, ціна стартує від 13 гривень за кілограм. Але є і ягоди з Бразилії, вони коштують дорожче.

Як правильно вибрати кавун

  • Для початку постукайте по плоду, ви повинні почути дзвінкий звук.
  • Зверніть увагу на колір кавуна, чим світліше смуги на ньому - тим він спіліший.

Зазначимо, що кавуни з ринку пройшли перевірку в лабораторії, в них вміст нітратів нижче допустимої норми, а ось баштанні з супермаркету таким похвалитися не можуть. В одному з кавунів були ознаки бродіння, його на аналіз не прийняли.

Відео: ТСН

Як ми раніше писали, фахівці розповіли про корисні якості кавуна і повідомили, кому його їсти не можна.

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