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В Киеве пропал трехлетний мальчик: все детали и фото ребенка

STYLERЖизнь    09.07.2019 - 07:46
В Киеве пропал трехлетний мальчик: все детали и фото ребенка
В Киеве пропал 3-летний мальчик (коллаж: РБК-Украина)

Разыскивают не только ребенка, но и женщину, которая была с мальчиком на момент исчезновения

В Киеве исчез трехлетний ребенок. Сообщение о розыске маленького Петриченко Платона Никитовича появилось на официальной странице по розыску полицией детей вечером в понедельник, 8 июля.

Розыском ребенка занимается Днепровское управление Национальной полиции города Киева.

Вероятным местом исчезновения мальчика называют Гидропарк. Однако есть сведения, что ребенок может находиться на территории города Белая Церковь в Киевской области.

В Киеве пропал трехлетний мальчик: все детали и фото ребенка

В Киеве пропал 3-летний мальчик (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Петриченко Платон родился 10 июля 2016 года. К тому же в полиции просят сообщить о местонахождении женщины, что изображена на фото. О том, является ли она матерью Платона, не уточняется.

В Киеве пропал трехлетний мальчик: все детали и фото ребенка

В Киеве пропал 3-летний мальчик (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

"Обратите внимание! Возможно кто-то видел мальчика или женщину, изображенную на фото! С ребенком или без!" - написано в сообщении.

В Киеве пропал трехлетний мальчик: все детали и фото ребенка

В Киеве пропал 3-летний мальчик (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Отметим, что в комментариях к публикации один из пользователей отмечает, что женщину нашли в Белой Церкви "без памяти" - она не может сказать, откуда она.

В Киеве пропал трехлетний мальчик: все детали и фото ребенка

В Киеве пропал 3-летний мальчик (скрин: facebook.com/rozsukkidskyiv)

При наличии любой информации о возможном местонахождении ребенка, просят сообщать по номеру 102.

К слову, недавно из-за "похищения" ребенка из детсада в Запорожской области был поднят весь личный состав Нацполиции округа. К счастью, инцидент оказался лишь недоразумением.

Также мы писали о том, что в Одессе одна за другой пропали две несовершеннолетние девочки.

Напомним, мы сообщали новые детали о матери-украинке, которая оставила трехлетнюю девочку в детской поликлинике Москвы.

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