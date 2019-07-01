Ищут уже неделю: в Одессе поочередно пропали две девочки (фото)

Полиция Одессы просит всех, у кого есть информация о пропавших, звонить "102"
В Одессе пропали две несовершеннолетние девочки. Причем одну из них объявили в розыск более недели назад, а вторая исчезла четыре дня назад. Об этом сообщает ГУНП Одесской области.
Так, 15-летняя Наталья Владимировна Захарченкова объявлена в розыск еще 23 июня. Именно в этот день она ушла из дому и до сих пор о ее судьбе ничего не известно.
Приметы девочки: на вид 14-15 лет, рост 160-165 см, волосы светло-русого цвета, телосложение среднее, глаза серые, лицо круглое, "славянской" внешности.
В день исчезновение на девочке было надето белое платье, на ногах обуты синие вьетнамки.
В Одессе пропали две девочки (Захарченкова Наталья, фото: od.npu.gov.ua)
А 14-летняя Мария Ивановна Терехова исчезла 27-го июня около 11:00 в районе Лузановки - именно там видели ее в последний раз.
Приметы девочки: на вид около 16 лет, рост 163 см, темные слегка вьющиеся волосы длинной ниже плеч, среднего телосложения.
В момент исчезновения на девочке были одеты серые бриджи, черный топ или черное платье, на ногах зеленые вьетнамки.
В Одессе пропали две девочки (Терехова Мария, фото: od.npu.gov.ua)
Отметим, что обе девочки объявлены в розыск Суворовским отделом полиции. Правоохранители просят всех, кому известно о местонахождении девочек, сообщать по номерам (048) 779-42-88, (048) 779-49-70, (096) 145-98-53 или по спецлинии "102".
В Одессе пропали две девочки (коллаж: РБК-Украина)
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