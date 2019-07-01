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Ищут уже неделю: в Одессе поочередно пропали две девочки (фото)

STYLERЖизнь    01.07.2019 - 11:19
Ищут уже неделю: в Одессе поочередно пропали две девочки (фото)
В Одессе пропали две девочки (коллаж: РБК-Украина)

Полиция Одессы просит всех, у кого есть информация о пропавших, звонить "102"

В Одессе пропали две несовершеннолетние девочки. Причем одну из них объявили в розыск более недели назад, а вторая исчезла четыре дня назад. Об этом сообщает ГУНП Одесской области.

Так, 15-летняя Наталья Владимировна Захарченкова объявлена в розыск еще 23 июня. Именно в этот день она ушла из дому и до сих пор о ее судьбе ничего не известно.

Приметы девочки: на вид 14-15 лет, рост 160-165 см, волосы светло-русого цвета,  телосложение среднее, глаза серые, лицо круглое, "славянской" внешности.

В день исчезновение на девочке было надето белое платье, на ногах обуты синие вьетнамки.

Ищут уже неделю: в Одессе поочередно пропали две девочки (фото)

В Одессе пропали две девочки (Захарченкова Наталья, фото: od.npu.gov.ua)

А 14-летняя Мария Ивановна Терехова исчезла 27-го июня около 11:00 в районе Лузановки - именно там видели ее в последний раз. 

Приметы девочки: на вид около 16 лет, рост 163 см, темные слегка вьющиеся волосы длинной ниже плеч, среднего телосложения.

В момент исчезновения на девочке были одеты серые бриджи, черный топ или черное платье, на ногах зеленые вьетнамки.

Ищут уже неделю: в Одессе поочередно пропали две девочки (фото)

В Одессе пропали две девочки (Терехова Мария, фото: od.npu.gov.ua)

Отметим, что обе девочки объявлены в розыск Суворовским отделом полиции. Правоохранители просят всех, кому известно о местонахождении девочек, сообщать по номерам (048) 779-42-88, (048) 779-49-70, (096) 145-98-53 или по спецлинии "102".

Ищут уже неделю: в Одессе поочередно пропали две девочки (фото)

В Одессе пропали две девочки (коллаж: РБК-Украина)

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Также мы писали, что дело о мертвом ребенке в чемодане в Черновцах обрастает жуткими деталями. Полиция выяснила, что именно мать принесла и выбросила тот самый красный чемодан.

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