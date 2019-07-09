У Києві зник трирічний хлопчик: всі деталі і фото дитини

У Києві зник 3-річний хлопчик (колаж: РБК-Україна)

Розшукують не лише дитину, а й жінку, яка була з хлопчиком на момент зникнення

У Киеві зникла трирічна дитина. Повідомлення про розшук маленького Петриченка Платона Микитовича з'явилося на офіційній сторінці з розшуку поліцією дітей увечері в понеділок, 8 липня.

Розшуком дитини займається Дніпровське управління Національної поліції міста Києва.

Імовірним місцем зникнення хлопчика називають Гідропарк. Однак є відомості, що дитина може перебувати на території міста Біла Церква в Київській області.

У Києві зник 3-річний хлопчик (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Петриченко Платон народився 10 липня 2016 року. До того ж у поліції просять повідомити й про місцезнаходження жінки, що зображена на фото. Про те чи є вона матір'ю Платона, не уточнюється.

У Києві зник 3-річний хлопчик (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

"Зверніть увагу! Можливо хтось бачив хлопчика чи жінку, зображену на фото! З дитиною чи без!" - написано в поввдомленні.

У Києві зник 3-річний хлопчик (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Зазначимо, що в коментарях до публікації один з користувачів зазначає, що жінку знайшли в Білій Церкві "без пам'яті" - вона не може сказати, звідки вона.

У Києві зник 3-річний хлопчик (скрін: facebook.com/rozsukkidskyiv)

При наявності будь якої інформації про можливе місце перебування дитини, просять повідомляти за номером 102.

До слова, нещодавно через "викрадення" дитини з дитсадка у Запорізькій області було піднято увесь особистий склад Нацполіції округу. На щастя, інцидент виявився лише непорозумінням.

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