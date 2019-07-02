Подняли на ногу всю полицию: под Запорожьем дедушка "похитил" ребенка

Коллаж РБК-Украина

Полиция быстро разыскала "похитителя" ребенка

Из-за "похищения" ребенка из детсада в Запорожской области в понедельник, 1 июля, был поднят весь личный состав Нацполиции округа. Тревогу забила мать девочки, которая пришла в садик забирать малышку. К счастью, инцидент оказался лишь недоразумением. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Женщина обратилась в полицию с сообщением, что неизвестный мужчина пришел в детское учреждение, и представившись дедушкой, забрал ее пятилетнюю дочь. Дедушку с "внучкой" сразу же поймали и доставили в полицию.

В участке пенсионер объяснил, что он приехал к детям в гости и решил сделать внучке сюрприз, забрав ее из детсада. А в садике ему выдали другого ребенка, потому что воспитательница была на подмене и не успела выучить всех детей и их родственников.

Дедушке выдали чужого ребенка в детсаду под Запорожьем (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Родная внучка все это время ждала своего дедушку в детсаду. К счастью, эта история имела счастливый конец. Дедушку отпустили, и он смог наконец встретиться с родной внучкой.

Дедушке выдали чужого ребенка в детсаду под Запорожьем (скрин: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Пользователи сети тоже рады, что все закончилось хорошо. Однако, по их мнению, это никоим образом не оправдывает халатность воспитательницы. Также они удивляются, как дедушка мог не узнать собственную внучку.

Хорошо, что дедушка адекватный, а не очередной извращенец... Этот случай должен научить работников детских садов внимательнее относиться к своим обязанностям...

Хорошо, что хорошо закончилось... Но это не оправдывает воспитательницу...

Как можно не знать как выглядит собственная внучка?

Дедушке выдали чужого ребенка в детсаду под Запорожьем (скрин: facebook.com)

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К слову, недавно в Киеве произошел курьезный инцидент: медики из бригады скорой помощи обрисовали маркером лифт с агитацией за Владимира Зеленского. В сети разместили видео со скрытой камеры, которая расположена в подъемнике.

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