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Подняли на ногу всю полицию: под Запорожьем дедушка "похитил" ребенка

STYLERЖизнь    02.07.2019 - 12:51
Подняли на ногу всю полицию: под Запорожьем дедушка "похитил" ребенка
Коллаж РБК-Украина

Полиция быстро разыскала "похитителя" ребенка

Из-за "похищения" ребенка из детсада в Запорожской области в понедельник, 1 июля, был поднят весь личный состав Нацполиции округа. Тревогу забила мать девочки, которая пришла в садик забирать малышку. К счастью, инцидент оказался лишь недоразумением. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Женщина обратилась в полицию с сообщением, что неизвестный мужчина пришел в детское учреждение, и представившись дедушкой, забрал ее пятилетнюю дочь. Дедушку с "внучкой" сразу же поймали и доставили в полицию.

В участке пенсионер объяснил, что он приехал к детям в гости и решил сделать внучке сюрприз, забрав ее из детсада. А в садике ему выдали другого ребенка, потому что воспитательница была на подмене и не успела выучить всех детей и их родственников.

Подняли на ногу всю полицию: под Запорожьем дедушка &quot;похитил&quot; ребенка

Дедушке выдали чужого ребенка в детсаду под Запорожьем (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Родная внучка все это время ждала своего дедушку в детсаду. К счастью, эта история имела счастливый конец. Дедушку отпустили, и он смог наконец встретиться с родной внучкой.

Подняли на ногу всю полицию: под Запорожьем дедушка &quot;похитил&quot; ребенка

Дедушке выдали чужого ребенка в детсаду под Запорожьем (скрин: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Пользователи сети тоже рады, что все закончилось хорошо. Однако, по их мнению, это никоим образом не оправдывает халатность воспитательницы. Также они удивляются, как дедушка мог не узнать собственную внучку.

  • Хорошо, что дедушка адекватный, а не очередной извращенец... Этот случай должен научить работников детских садов внимательнее относиться к своим обязанностям...
  • Хорошо, что хорошо закончилось... Но это не оправдывает воспитательницу...
  • Как можно не знать как выглядит собственная внучка?

Подняли на ногу всю полицию: под Запорожьем дедушка &quot;похитил&quot; ребенка

Дедушке выдали чужого ребенка в детсаду под Запорожьем (скрин: facebook.com)

Напомним, недавно стали известны новые детали о Николае Тарасове, который признался в попытке изнасилования и убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Ивановке Одесской области.

К слову, недавно в Киеве произошел курьезный инцидент: медики из бригады скорой помощи обрисовали маркером лифт с агитацией за Владимира Зеленского. В сети разместили видео со скрытой камеры, которая расположена в подъемнике.

Также мы писали о том, что в Одессе одна за другой пропали две несовершеннолетние девочки. Причем одну из них объявили в розыск больше недели назад, а вторая исчезла четыре дня назад.

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