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В Киеве произошел скандал с названием нового ТРЦ: все подробности

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 13:32
В Киеве произошел скандал с названием нового ТРЦ: все подробности
Жителей Киева возмутило название нового ТРЦ на Лесном (фото: коллаж РБК-Украина)

Жители Киева сильно негодуют из-за названия торгового центра

В Киеве члены "Домового комитета "Полиграфический" возмущены названием нового ТРЦ на Лесном массиве "Lesnaya Mall". Они направили в Кабмин соответствующее письмо. Об этом сообщает "Киеввласть".

Людей возмутило то, что название торгового центра образовано в результате транслитерации слова "Лесная" с русского языка. Поэтому неравнодушные жители Киева просят власть не допустить этого.

В Киеве произошел скандал с названием нового ТРЦ: все подробности

Проект ТРЦ (Визуализация: NAI Ukraine)

"Русский язык не является региональным языком в Киеве, а также является официальным языком Российской Федерации, которая оккупировала часть Украины и ведет агрессивную политику в отношении нашего государства. Согласно статье 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык", - говорится в письме.

Кабмин просят недопустить такого названия ТРЦ, а в случае принятого названия просто переименовать его на "Lisova Mall".

Напомним, что известный украинский певец Олег Винник попал в грандиозный скандал после того, как принял участие съемке видео российских пропагандистов. В ролике было много российских деятелей культуры, которые поддержали аннексию Крыма.

В клипе "ВсемМир" снялись Валерия, Игорь Крутой, Владимир Познер и многие другие.

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