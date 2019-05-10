ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Травили тараканов: в ТРЦ Кривого Рога пострадали дети

STYLERЖизнь    10.05.2019 - 12:26
Травили тараканов: в ТРЦ Кривого Рога пострадали дети
Дети пострадали из-за травли тараканов (фото: коллаж РБК-Украина)

В торговом центре травили тараканов и из-за этого в детском клубе дети получили отравление

Дети пострадали в результате отравления, которое произошло из-за травли тараканов в одном из торговых центров Кривого Рога. Об этом сообщает местное издание "Первый городской".

Инцидент произошел вчера, 9 мая, в здании детского клуба в ТЦ "Либерти". Там травили тараканов и посетителям клуба, которые были вместе с детьми, стало плохо. Людей начало рвать, после чего всех вывели на улицу.

При этом пострадавшие утверждают, что о травле тараканов их никто не предупреждал. По словам очевидцев, охранники также избили одного мужчину, который не хотел покидать помещение.

Дети пострадали из-за травли тараканов (видео: facebook.com/1tv.kr.ua)

На место происшествия прибыла полиция, медики и спасатели. Правоохранительные органы заявили, что тараканов травили по просьбе кафе, которое находится на первом этаже ТЦ. Травля тараканов проводилась в подвале, но химия могли попасть в детский клуб через систему вентиляции.

Известно, что 10 детям стало плохо. Симптомы отравления у всех были разные, кто-то кашлял, а некоторых даже рвало.

По словам очевидцев, администрация детского клуба якобы ничего не знала о травле тараканов. Но при этом магазины, которые находились рядом, были проинформированы об этом.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • Ужасная халатность администрации, которая ничего не знает, ну почему же о травле знают магазины рядом?
  • Бедные дети;
  • Испортили праздник ребенку;
  • Кошмар;
  • Ужас;
  • Всегда в "Либерти" предупреждали о травле тараканов. А в этот раз решили сделать сюрприз.

Напомним, что Комаровский рассказал, как не испортить ребенку жизнь и избежать постоянных ОРВИ.

Ранее сообщалось о том, что в детском саду Запорожья воспитатель применяла жестокие методы и швыряла детей.

Я твоя мама, не надо: в Николаеве мужчина выбросил с балкона собственную мать В зале занимались дети: в Доме учителя обвалился потолок
Новости Украины Кривой Рогпреступления
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь