Не пускали в туалет: скандал с девочкой и охранниками в ТРЦ получил продолжение

В ТРЦ Гуливер девочку не пустили в туалет (фото: коллаж РБК-Украина)

Администрация торгового центра прокомментировала ситуацию со школьницей и охраной

В Киеве в торгово-развлекательном центре Gulliver произошел скандал после того, как охранник не пускал несовершеннолетнюю девочку в туалет. Свои действия он аргументировал тем, что она была не так одета. В ситуацию вмешался один из посетителей и снял все на видео.

В сети этот инцидент очень расстроил людей, которые просто не понимали, что не так было с одеждой девочки, ведь она выглядела абсолютно нормально и вела себя адекватно.

При этом за происходящим молча наблюдал сотрудник полиции и полностью поддерживал позицию охранника ТРЦ.

В ТРЦ Гуливер девочку не пустили в туалет (видео: YouTube/TVgolosnaroda)

Стоит отметить, что "Вести" попросили прокомментировать эту ситуацию PR- директора ТРЦ Gulliver Татьяну Атаджанову. Она отметила, что инцидент произошел несколько месяцев назад, когда у школьников были выпускные. По ее словам, девушка находилась в нетрезвом состоянии, поэтому охранник отказался ее пускать на территорию торгового центра.

Атаджанова подчеркнула, что в пункте 4 правил пребывания посетителей в ТРЦ Gulliver говорится, что людям в состоянии алкогольного опьянения запрещено находится в торговом центре.

Кроме того, она сказала, что охранник указывал девушке на ее состояние, а не внешний вид. Атаджанова заявила, что поговорила со службой безопасности, чтобы в дальнейшем они четко обосновывали свою аргументацию.

Атаджанова добавила, что администрация заботится о безопасном и комфортном пребывании посетителей на территории ТРЦ Gulliver. В будущем планируется регулярная работа с охраной, чтобы такие ситуации не повторялись.

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