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У Києві стався скандал з назвою нового ТРЦ: усі подробиці

STYLERЖиття    27.09.2019 - 13:32
У Києві стався скандал з назвою нового ТРЦ: усі подробиці
Жителів Києва обурила назва нового ТРЦ на Лісовому (фото: колаж РБК-Україна)

Жителі Києва сильно обурюються через назву торгового центру

У Києві члени "Будинкового комітету "Поліграфічний" обурені назвою нового ТРЦ на Лісовому масиві "Lesnaya Mall". Вони направили в Кабмін відповідний лист. Про це повідомляє "Киеввласть".

Людей обурило те, що назва торгового центру утворена в результаті транслітерації слова "Лесная" з російської мови. Тому небайдужі мешканці Києва просять владу не допустити цього.

У Києві стався скандал з назвою нового ТРЦ: усі подробиці

Проект ТРЦ (Візуалізація: NAI Ukraine)

"Російська мова не є регіональною мовою в Києві, а також є офіційною мовою Російської Федерації, яка окупувала частину України і веде агресивну політику щодо нашої держави. Відповідно до статті 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова", - йдеться в листі.

Кабмін просять недопустити таку назву ТРЦ, а в разі прийнятої назви просто перейменувати її на "Lisova Mall".

Нагадаємо, що відомий український співак Олег Винник потрапив в грандіозний скандал після того, як взяв участь зйомці відео російських пропагандистів. У ролику було багато російських діячів культури, які підтримали анексію Криму.

У кліпі "ВсемМир" знялися Валерія, Ігор Крутий, Володимир Познер та багато інших.

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