У Києві стався скандал з назвою нового ТРЦ: усі подробиці

Жителів Києва обурила назва нового ТРЦ на Лісовому (фото: колаж РБК-Україна)

Жителі Києва сильно обурюються через назву торгового центру

У Києві члени "Будинкового комітету "Поліграфічний" обурені назвою нового ТРЦ на Лісовому масиві "Lesnaya Mall". Вони направили в Кабмін відповідний лист. Про це повідомляє "Киеввласть".

Людей обурило те, що назва торгового центру утворена в результаті транслітерації слова "Лесная" з російської мови. Тому небайдужі мешканці Києва просять владу не допустити цього.

Проект ТРЦ (Візуалізація: NAI Ukraine)

"Російська мова не є регіональною мовою в Києві, а також є офіційною мовою Російської Федерації, яка окупувала частину України і веде агресивну політику щодо нашої держави. Відповідно до статті 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова", - йдеться в листі.

Кабмін просять недопустити таку назву ТРЦ, а в разі прийнятої назви просто перейменувати її на "Lisova Mall".

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