В Киеве прогремел взрыв около станции метро: что произошло (фото)

Киевлян напугал звук взрыва и густой дым возле Ледового стадиона
В Киеве прогремел взрыв около станции метро "Ипподром" в Голосеевском районе, после чего в небо поднялся столб дыма. Инцидент перепугал жителей района Теремки, в сети стали поступать сообщения о пожаре.
О случае 15 августа передали на Facebook-странице dtp.kiev.ua.
"Серьезный пожар в Киеве на Теремках. По предварительной информации, на ледовом стадионе произошел взрыв, после чего повалил густой черный дым", - говорится в сообщении.
В соцсети показали фото с места ЧП. На кадрах видны клубы дыма, но открытого пламени нет.
В паблике также отмечают, что по одной из версий причиной происходящего могли быть съемки фильма в этом районе - мол, это просто спецэффекты.
В Киеве на Теремках прогремел взрыв и поднялся столб дыма (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Вскоре в Facebook-сообществе "Типичное Голосеево" подтвердили - дело действительно в киносъемках.
"Взрыв автомобиля на Ледовом - это съемки фильма", - сообщают в паблике.
В Киеве взрыв возле метро "Ипподром" и дым на Теремках напугал людей (фото: facebook.com/glsvkyiv)
При этом некоторые юзеры возмущаются, что ничего не знали о работе над экшеном, и не на шутку встревожились из-за звука взрыва и густой дым.
Фото: скрин комментариев facebook.com/glsvkyiv
Напомним, что недавно легендарный Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Киев на съемки первого фильма Netflix в Украине.
Также стало известно, что из-за съемок этого фильма в августе ограничат движение транспорта на шести улицах Киева.