В Киеве прогремел взрыв около станции метро: что произошло (фото)

В Киеве прогремел взрыв возле метро "Ипподром" (фото: коллаж РБК-Украина)

Киевлян напугал звук взрыва и густой дым возле Ледового стадиона

В Киеве прогремел взрыв около станции метро "Ипподром" в Голосеевском районе, после чего в небо поднялся столб дыма. Инцидент перепугал жителей района Теремки, в сети стали поступать сообщения о пожаре.

О случае 15 августа передали на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

"Серьезный пожар в Киеве на Теремках. По предварительной информации, на ледовом стадионе произошел взрыв, после чего повалил густой черный дым", - говорится в сообщении.

В соцсети показали фото с места ЧП. На кадрах видны клубы дыма, но открытого пламени нет.

В паблике также отмечают, что по одной из версий причиной происходящего могли быть съемки фильма в этом районе - мол, это просто спецэффекты.

В Киеве на Теремках прогремел взрыв и поднялся столб дыма (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Вскоре в Facebook-сообществе "Типичное Голосеево" подтвердили - дело действительно в киносъемках.

"Взрыв автомобиля на Ледовом - это съемки фильма", - сообщают в паблике.

В Киеве взрыв возле метро "Ипподром" и дым на Теремках напугал людей (фото: facebook.com/glsvkyiv)

При этом некоторые юзеры возмущаются, что ничего не знали о работе над экшеном, и не на шутку встревожились из-за звука взрыва и густой дым.

Пожарники привыкнут и перестанут совсем шевелиться. "- Горит? Так это съемки очередного фильма".

Что горит? Видно на проспекте Науки

Придурки！Переполошили весь район！

Фото: скрин комментариев facebook.com/glsvkyiv

Напомним, что недавно легендарный Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Киев на съемки первого фильма Netflix в Украине.

Также стало известно, что из-за съемок этого фильма в августе ограничат движение транспорта на шести улицах Киева.