ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ван Дамм прибыл в Киев на съемки первого фильма Netflix в Украине: подробности (фото)

Киев, Пятница 31 июля 2020 18:50
Ван Дамм прибыл в Киев на съемки первого фильма Netflix в Украине: подробности (фото)
Жан-Клод Ван Дамм (фото: bb.lv)
Автор: Владимир Костырин

Жан-Клод Ван Дамм в Киеве снимается в комедийном боевике от Netflix

Netflix снимает в Украине фильм с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Для популярного американского стримингового сервиса это станет первая картина в нашей стране.

Приятной новостью 31 июля поделился министр культуры Украины Александр Ткаченко в Facebook.

Также чиновник раскрыл подробности проекта и показал совместное фото с легендарным голливудским актером и звездой боевиков, который посетил Украину далеко не в первый раз, планировал жениться на девушке из Кривого рога и даже купил там квартиру.

Фильм Netflix "The Last Mercenary" расскажет о политических интригах на государственном уровне. Съемки комедийного боевика уже стартовали и продлятся до осени. Хотя по сюжету события будут разворачиваться во Франции, львиная часть съемок пройдет в Киеве, а также процесс продолжат в Париже.

Другим главным героем ленты помимо 59-летнего уроженца Бельгии Ван Дамма станет также 35-летний французский комик Албан Иванов, который получил известность после фильмов "Особенные", "WTF!", "Праздничный переполох", "Дружить по-русски!".

Продюсерами первого фильма Netflix в Украине "The Last Mercenary" выступили Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер - Дэвид Шарон. Оператор-постановщик - Тьерри Арбогаст.

"Главные ответственные за часть съемок у нас - международная кинокомпания Apple Tree и отечественные Star Media. Влад Ряшин, вы первопроходцы, с чем и поздравляю! Хочу увидеть результат", - написал Ткаченко и добавил, что теперь у украинцев появилось больше поводов оформить подписку на сервис.

"Интересно же посмотреть, как Украина превратится в Францию. Ну а мы вместе с Жаном-Клодом держим кулаки, чтобы динамика международных съемок у нас только росла. Готовы встречать зарубежных кинопродюсеров!" - подчеркнул министр.

Ван Дамм прибыл в Киев на съемки первого фильма Netflix в Украине: подробности (фото)

Жан-Клод Ван Дамм и Александр Ткаченко в Киеве (Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

Ранее мы писали о том, что впервые в истории Голливуд купил украинский фильм для показа в кино.

Напомним также, что у Netflix появился украинский язык, но люди требуют большего.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевфильмыNetflixЖан-Клод Ван Дамм
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь