В Киеве продают легендарную Волгу 1955 года за 2,7 миллиона

ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)

Автомобилю сделали полную реставрацию и у него сохранились оригинальные детали кузова и интерьера. По словам продавца, пробег Волги составляет 12 тысяч километров.

ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)

В машине установлен шестицилиндровый 3,5-литровый двигатель, который выдает 90 л.с. В свое время это было отличным показателем.

"Плавная, длинноходная подвеска подарит максимальный комфорт на любом дорожном покрытии", - говорится в объявлении.

ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)

ЗИМ (ГАЗ-12) - первая представительская модель Горьковского автозавода. В основном он использовался как служебный автомобиль, предназначенный для советской, партийной и правительственной номенклатуры на уровне заместителей, но не первых лиц.

ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)

Иногда данный автомобиль продавался и в личное пользование. Всего с 1949 по 1959 год было выпущено 21 527 экземпляров ЗИМ (ГАЗ-12) всех модификаций.

В объявлении говорится, что советский автомобиль является аналогом американских Buick Super и Cadillac Fleetwood 61.

ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)

На ЗИМе впервые в советской практике была применена 3-ступенчатая гидромеханическая трансмиссия (полуавтомат), которая обеспечивает плавный разгон с места и удобство управления передачами.

ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)