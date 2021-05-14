У Києві продають легендарну Волгу 1955 року за 2,7 мільйона

ЗІМ (ГАЗ-12) 1955 року (фото: auto.ria.com)

Автомобілю зробили повну реставрацію і у нього збереглися оригінальні деталі кузова та інтер'єру. За словами продавця, Пробіг Волги становить 12 тисяч кілометрів.

ЗІМ (ГАЗ-12) 1955 року (фото: auto.ria.com)

У машині встановлений шестициліндровий 3,5-літровий двигун, який видає 90 к. с. Свого часу це було відмінним показником.

"Плавна, довгохідна підвіска подарує максимальний комфорт на будь-якому дорожньому покритті", - йдеться в оголошенні.

ЗІМ (ГАЗ-12) 1955 року (фото: auto.ria.com)

ЗІМ (ГАЗ-12) - перша представницька модель Горьківського автозаводу. В основному він використовувався як службовий автомобіль, призначений для радянської, партійної та урядової номенклатури на рівні заступників, але не перших осіб.

ЗІМ (ГАЗ-12) 1955 року (фото: auto.ria.com)

Іноді даний автомобіль продавався і в особисте користування. Всього з 1949 по 1959 рік було випущено 21 527 авто ЗІМ (ГАЗ-12) всіх модифікацій.

В оголошенні говориться, що радянський автомобіль є аналогом американських Buick Super і Cadillac Fleetwood 61.

ЗІМ (ГАЗ-12) 1955 року (фото: auto.ria.com)

На ЗІМі вперше в радянській практиці була застосована 3-ступінчаста гідромеханічна трансмісія (напівавтомат), яка забезпечує плавний розгін з місця і зручність управління передачами.

ЗІМ (ГАЗ-12) 1955 року (фото: auto.ria.com)