Эксперты назвали лучшие поддержанные внедорожники, которые не подведут

Данные о продажах автомобилей за последние несколько лет говорят о том, что многие автолюбители хотят приобрести кроссовер или внедорожник. Эксперты назвали подержанные авто, которые можно смело покупать.

Лучший субкомпактный внедорожник: Hyundai Kona 2018-2020 гг

Небольшой автомобиль впервые появился на рынке в 2018 модельном году и сразу стал одним из лучших автомобилей в своем сегменте. Эксперты рекомендуют его покупать с полным приводом. Базовый двигатель составляет 2,0-литра с 147 л. с.

Лучший компактный внедорожник: Mazda CX-5 2014-2016 гг

Mazda CX-5 долгое время считалась выбором водителя в сегменте компактных кроссоверов. Это связано с тем, что автомобиль надежен, хорошо собран и имеет привлекательный кузов. У базового 2,0-литрового двигателя 155 л.с.; более крупный 2,5-литровый двигатель выдает 184 л.с.

Лучший двухрядный внедорожник: Jeep Grand Cherokee 2013-2015 гг

Jeep Grand Cherokee - это специализированный внедорожник с надлежащей системой полного привода, которая предназначенна для бездорожья. Компания обновила Grand Cherokee для 2014 модельного года, и у всех моделях установили восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Стандартный 3,6-литровый двигатель V6 имеет 290 л.с.

Лучший трехрядный внедорожник: Kia Sorento 2016-2017 гг

Kia Sorento - один из самых компактных автомобилей с третьим рядом сидений, который находится где-то между компактными кроссоверами, такими как Mazda CX-5, и среднеразмерными кроссоверами - Toyota Highlander. В 2016 году его обновили и у него появилось три варианта двигателя.

Лучший полноразмерный внедорожник Ford Expedition 2009-2014 гг

Большой внедорожник Ford основан на популярном пикапе F-150. В отличие от Chevrolet Tahoe, который только что получил независимую заднюю подвеску в своем последнем поколении, Ford использовал IRS в экспедиции с 2003 года.

Эта конструкция улучшает ходовые качества автомобиля, а также позволяет использовать третий ряд, который складывается в пол и обеспечивает достаточно места для пассажиров.

С 2014 года внедорожник оснащали двигателем EcoBoost V6 с турбонаддувом и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.