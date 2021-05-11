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В Киеве заметили Ferrari за 14 млн: самый дорогой в стране

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 19:25
В Киеве заметили Ferrari за 14 млн: самый дорогой в стране Фото: В Киеве заметили Ferrari за 14 млн (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

На улицах Киева заметили супердорогой автомобиль Ferrari стоимостью почти 14 млн гривен (500 тысяч долларов).

Это гоночное авто называют самым дорогим в стране, пишет mashyna.com.ua.

На итальянской модели Ferrari SF90 Stradale были украинские номера.

Сообщается, что суперкар попал в Украину несколько месяцев назад, и номерной знак получил в марте.

На данный момент авто одно из самых дорогих, которые находятся на территории нашей страны.

В Киеве заметили Ferrari за 14 млн: самый дорогой в стране

Фото: Ferrari SF90 Stradale (mashyna.com.ua)

Серийное производство модели началось совсем недавно - в 2019 году. Такой Ferrari оснащен 4,0-литровым твин-турбо V8 и тремя электромоторами. Суммарная мощность силовой установки составляет 1000 лошадиных сил с 800 Нм крутящего момента.

Разгоняется итальянец до 100 км/час за 2,5 секунды. Максимальная скорость, которую может развить авто - 340 км/ч. Электрическая тяга позволяет проехать 25 км.

В Киеве заметили Ferrari за 14 млн: самый дорогой в стране

Фото: В Киеве заметили очень дорогой Ferrari (mashyna.com.ua)

Отметим, что у суперкара нет задней передачи. Передние колеса функционируют как передача заднего хода.

Ранее эксперты рассказали украинцам, в каких случаях моторное масло нужно менять раньше положенного.

Также были названы авто с пробегом, которые можно смело покупать.

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