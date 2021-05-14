В Киеве продают легендарную Волгу 1955 года за 2,7 миллиона
В Киеве продают ГАЗ-12 1955 года выпуска. За ретро автомобиль, который находится в отличном состоянии, просят 100 тысяч долларов, что составляет 2,7 миллиона гривен.
Объявление о продаже машины выставлено на сайте AUTO.RIA.
ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)
Автомобилю сделали полную реставрацию и у него сохранились оригинальные детали кузова и интерьера. По словам продавца, пробег Волги составляет 12 тысяч километров.
ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)
В машине установлен шестицилиндровый 3,5-литровый двигатель, который выдает 90 л.с. В свое время это было отличным показателем.
"Плавная, длинноходная подвеска подарит максимальный комфорт на любом дорожном покрытии", - говорится в объявлении.
ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)
ЗИМ (ГАЗ-12) - первая представительская модель Горьковского автозавода. В основном он использовался как служебный автомобиль, предназначенный для советской, партийной и правительственной номенклатуры на уровне заместителей, но не первых лиц.
ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)
Иногда данный автомобиль продавался и в личное пользование. Всего с 1949 по 1959 год было выпущено 21 527 экземпляров ЗИМ (ГАЗ-12) всех модификаций.
В объявлении говорится, что советский автомобиль является аналогом американских Buick Super и Cadillac Fleetwood 61.
ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)
На ЗИМе впервые в советской практике была применена 3-ступенчатая гидромеханическая трансмиссия (полуавтомат), которая обеспечивает плавный разгон с места и удобство управления передачами.
ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)
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