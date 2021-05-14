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В Киеве продают легендарную Волгу 1955 года за 2,7 миллиона

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Киев, Пятница 14 мая 2021 22:04
В Киеве продают легендарную Волгу 1955 года за 2,7 миллиона Коллаж РБК-Украина: в Киеве продают легендарную Волгу за 2,7 млн
Автор: Styler

В Киеве продают ГАЗ-12 1955 года выпуска. За ретро автомобиль, который находится в отличном состоянии, просят 100 тысяч долларов, что составляет 2,7 миллиона гривен.

Объявление о продаже машины выставлено на сайте AUTO.RIA.

В Киеве продают легендарную Волгу 1955 года за 2,7 миллиона

ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)

Автомобилю сделали полную реставрацию и у него сохранились оригинальные детали кузова и интерьера. По словам продавца, пробег Волги составляет 12 тысяч километров.

В Киеве продают легендарную Волгу 1955 года за 2,7 миллиона

ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)

В машине установлен шестицилиндровый 3,5-литровый двигатель, который выдает 90 л.с. В свое время это было отличным показателем.

"Плавная, длинноходная подвеска подарит максимальный комфорт на любом дорожном покрытии", - говорится в объявлении.

В Киеве продают легендарную Волгу 1955 года за 2,7 миллиона

ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)

ЗИМ (ГАЗ-12) - первая представительская модель Горьковского автозавода. В основном он использовался как служебный автомобиль, предназначенный для советской, партийной и правительственной номенклатуры на уровне заместителей, но не первых лиц.

В Киеве продают легендарную Волгу 1955 года за 2,7 миллиона

ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)

Иногда данный автомобиль продавался и в личное пользование. Всего с 1949 по 1959 год было выпущено 21 527 экземпляров ЗИМ (ГАЗ-12) всех модификаций.

В объявлении говорится, что советский автомобиль является аналогом американских Buick Super и Cadillac Fleetwood 61.

В Киеве продают легендарную Волгу 1955 года за 2,7 миллиона

ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)

На ЗИМе впервые в советской практике была применена 3-ступенчатая гидромеханическая трансмиссия (полуавтомат), которая обеспечивает плавный разгон с места и удобство управления передачами.

В Киеве продают легендарную Волгу 1955 года за 2,7 миллиона

ЗИМ (ГАЗ-12) 1955 года (фото: auto.ria.com)

Напомним, эксперты назвали лучшие поддержанные внедорожники, которые не подведут в дороге.

Мы также писали о том, что в Киеве заметили Ferrari за 14 миллионов гривен.

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