У Києві продають легендарну Волгу 1955 року за 2,7 мільйона
У Києві продають ГАЗ-12 1955 року випуску. За ретро автомобіль, який знаходиться у відмінному стані, просять 100 тисяч доларів, що становить 2,7 мільйона гривень.
Оголошення про продаж машини виставлено на сайті AUTO.RIA.
ЗІМ (ГАЗ-12) 1955 року (фото: auto.ria.com)
Автомобілю зробили повну реставрацію і у нього збереглися оригінальні деталі кузова та інтер'єру. За словами продавця, Пробіг Волги становить 12 тисяч кілометрів.
ЗІМ (ГАЗ-12) 1955 року (фото: auto.ria.com)
У машині встановлений шестициліндровий 3,5-літровий двигун, який видає 90 к. с. Свого часу це було відмінним показником.
"Плавна, довгохідна підвіска подарує максимальний комфорт на будь-якому дорожньому покритті", - йдеться в оголошенні.
ЗІМ (ГАЗ-12) 1955 року (фото: auto.ria.com)
ЗІМ (ГАЗ-12) - перша представницька модель Горьківського автозаводу. В основному він використовувався як службовий автомобіль, призначений для радянської, партійної та урядової номенклатури на рівні заступників, але не перших осіб.
ЗІМ (ГАЗ-12) 1955 року (фото: auto.ria.com)
Іноді даний автомобіль продавався і в особисте користування. Всього з 1949 по 1959 рік було випущено 21 527 авто ЗІМ (ГАЗ-12) всіх модифікацій.
В оголошенні говориться, що радянський автомобіль є аналогом американських Buick Super і Cadillac Fleetwood 61.
ЗІМ (ГАЗ-12) 1955 року (фото: auto.ria.com)
На ЗІМі вперше в радянській практиці була застосована 3-ступінчаста гідромеханічна трансмісія (напівавтомат), яка забезпечує плавний розгін з місця і зручність управління передачами.
ЗІМ (ГАЗ-12) 1955 року (фото: auto.ria.com)
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