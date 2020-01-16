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В Киеве предупредили о серьезной опасности: что происходит

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 09:14
В Киеве предупредили о серьезной опасности: что происходит
В Киеве сильный туман (Фото: РБК-Украина)

В Киеве просят водителей быть максимально осторожными на дорогах

В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за сильного густого тумана. Видимость на дорогах города и в области сократится до 200-500 метров. И как сообщают синоптики, густой туман сохранится в течении всей ночи и всего утра 16 января.

В Киеве и Киевской области 16 января в связи с осложнением погодных условий объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечают синоптики, в ближайшее время в Киеве и области ожидается сильный густой туман. Видимость на дорогах упадет до 200-500 метров, что существенно повышает риск аварий. Водителям рекомендуется пользоваться противотуманными фарами и быть предельно осторожными во время движения.

Чтобы снизить риски на дорогах, необходимо:

  • снизить скорость движения
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями
  • при остановках включать аварийную световую сигнализацию
  • избегать резких маневров на дороге

В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. Прогнозируется, что туман сохранится в течении ночи, утра и части дня 16 января.

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