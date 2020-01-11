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Киев накрыло облако опасного газа: эксперты бьют тревогу

STYLERЖизнь    11.01.2020 - 15:33
Киев накрыло облако опасного газа: эксперты бьют тревогу
Киев накрыло облако опасного газа - что говорят эксперты

На данный момент над Украиной самая высокая концентрация CO в мире

12 января Киев и часть Киевской области накрыло облако угарного газа. Таким воздухом дышать крайне опасно, о чем в социальной сети на странице Facebook сообщила глава комитета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

"Над Украиной вновь самая высокая концентрация CO в мире, сопоставима с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерации! Накрыло так же, как и в октябре полстраны – от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя. Опять история повторяется, и снова наш Гидрометцентр молчит. Половина территории Украины покрыта огромным облаком концентрации СО, и украинцы не имеют никакой информации о том, чем они дышат", - написал Олег Попенко.

Киев накрыло облако опасного газа: эксперты бьют тревогу

Киев накрыло облако опасного газа - что говорят эксперты (facebook.com/Олег Попенко)

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что были проведены замеры воздуха и приборы зафиксировали превышение по пыли, диоксиду серы, диоксиду азота только в трех местах – Бессарабская площадь, Оболонский проспект и Демеевская площадь.

По его словам, в других местах состояние воздуха в Киеве полностью отвечает стандартам мегаполиса, то есть, безопасно и без опасных загрязнений.

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