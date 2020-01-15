ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Новости » Общество     15.01.2020 - 20:57
В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Непогода удержится до 16 января

В Киеве и Киевской области 15 и 16 января в связи с осложнением погодных условий был объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Украинского гидрометцентра при ГСЧС, в ближайший час 15 января в Киеве и области ожидается сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

В связи с осложнением погодных условий синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности. Прогнозируют, что туман сохранится в течение ночи и утра 16 января.

Напомним, 14 января из-за густого тумана в международном аэропорту "Одесса" не смог приземлиться самолет украинской авиакомпании Air Azur, следовавший из египетского Шарм-эш-Шейха. Самолету пришлось лететь на посадку в аэропорт "Борисполь".

Также РБК-Украина писало, что синоптики предупредили о ночных заморозках до -11 градусов в Украине. Снижение температуры воздуха до -6...-11 градусов ожидается в Карпатах и на Прикарпатье. В Киеве сегодня прогнозируют до -2 градусов мороза.

Движение по улице вблизи Ocean Plaza планируют восстановить до полуночи В Киеве на Дарницком шоссе произошло тройное ДТП
Новости Украины КиевГСЧС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь