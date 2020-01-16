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У Києві попередили про серйозну небезпеку: що відбувається

STYLERЖиття    16.01.2020 - 09:14
У Києві попередили про серйозну небезпеку: що відбувається
У Києві сильний туман (Фото: РБК-Україна)

У Києві просять водіїв бути максимально обережними на дорогах

У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний густй туман. Видимість на дорогах міста і області скоротиться до 200-500 метрів. І як повідомляють синоптики, густий туман збережеться протягом всієї ночі і все ранку 16 січня.

У Києві та Київській області 16 січня у зв'язку з ускладненням погодних умов оголосили жовтий рівень небезпеки. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначають синоптики, найближчим часом у Києві та області очікується сильний густий туман. Видимість на дорогах впаде до 200-500 метрів, що істотно підвищує ризик аварій. Водіям рекомендується користуватися протитуманними фарами і бути гранично обережними під час руху.

Щоб знизити ризики на дорогах, необхідно:

  • знизити швидкість руху
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
  • при зупинках включати аварійну світлову сигналізацію
  • уникати різких маневрів на дорозі

У зв'язку з ускладненням погодних умов синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки. Прогнозується, що туман збережеться протягом ночі, ранку і частини дня 16 січня.

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