В Киеве поймали на видео маршрутчика с одним глазом, распивающего за рулем пиво

В Киеве засекли маршрутчика, который решил попить пива за рулем во время перевозки пассажиров. К тому же у мужчины обнаружился серьезные нарушения зрения - он видит только одним глазом.

Об этом рассказала очевидица этого неподобства, которая поделилась странными кадрами в Facebook-сообществе "Лесной массив".

Инцидент случился 3 сентября на маршруте № 242, который едет почти через весь Киев - от Лесного массива до Индустриального моста.

Женщина, зафиксировавшая правонарушение, рассказывает, что водитель вышел на остановке "Блокбастер" и пошел в магазин. Вернулся с пакетом в руках, который положил под сидение.

"Позже заметила, что он достал оттуда банку с пивом, открыл и начал "в тихую" попивать его, к тому же он без одного глаза. От шока не успела снять как он его пил. Но честно говоря я с этого оф**ела", - подписаны кадры.

Видео: В Киеве маршрутчик пьет за рулем (facebook.com/lesnoymassiv/)

Также очевидица сняла номера маршрутки и выставила эту информацию на всеобщее обозрение.

Пользователи сети крайне возмущены происходящим на одном из самых популярных маршрутов в Киеве.