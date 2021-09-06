У Києві спіймали на відео маршрутника з одним оком, який розпивав за кермом пиво

У Києві засікли маршрутника, який вирішив попити пива за кермом під час перевезення пасажирів. До того ж у чоловіка виявився серйозні порушення зору - він бачить тільки одним оком.

Про це розповіла очевидиця цієї неподобства, яка поділилася дивними кадрами в Facebook-спільноті "Лісовий масив".

Інцидент трапився 3 вересня на маршруті № 242, який їде майже через весь Київ - від Лісового масиву до Індустріального мосту.

Жінка, яка зафіксувала правопорушення, розповідає, що водій вийшов на зупинці "Блокбастер" і пішов в магазин. Повернувся з пакетом в руках, який поклав під сидіння.

"Пізніше помітила, що він дістав звідти банку з пивом, відкрив і почав "в тиху" попивати його, до того ж він без одного ока. Від шоку не встигла зняти як він його пив. Але чесно кажучи я з цього оф**іла", - підписані кадри.

Відео: у Києві маршрутник п'є за кермом (facebook.com/lesnoymassiv/)

Також очевидиця зняла номери маршрутки і виставила цю інформацію на загальний огляд.

Користувачі мережі вкрай обурені тим, що відбувається на одному з найпопулярніших маршрутів у Києві.