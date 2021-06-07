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Киевский маршрутчик насмешил условиями перевозки: без маникюра и наращенных ресниц

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 12:02
Киевский маршрутчик насмешил условиями перевозки: без маникюра и наращенных ресниц Фото: Водитель маршрутки в Киеве насмешил правилами перевозки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве водитель одной из маршруток насмешил условиями перевозки пассажиров. Требования к предъявителям ученических у него довольно жесткие, а сдачу с крупных купюр он давать не намерен.

Фото из неординарной маршрутки появилось в Telegram Киев без цензуры.

В какой именно маршрутке развешены такие объявления, не сообщается. Но экспрессия сообщений говорит, что водителя мягко говоря "достали".

"С утра (с 7:00 до 10:00) 100, 200, 500 гривен едут без сдачи!" - говорится в одном из объявлений.

"Детский, ученический - это без маникюра, без наращенных ресниц, без помады и сигарет!!!" - гласит вторая надпись.

Киевский маршрутчик насмешил условиями перевозки: без маникюра и наращенных ресницКиевский маршрутчик насмешил условиями перевозки: без маникюра и наращенных ресниц

Фото: В Киеве маршрутчик насмешил требованиями к проезду (Киев без цензуры)

Проезд в маршрутках Киева подорожал

Так, на середину мая тарифы выросли уже на 15 автобусных маршрутах столицы. Цену подняли те, кто раньше брал по 8 грн (как правило, "дальние" маршруты).

Теперь прокатиться в таком маршрутном такси стоит уже 10 грн, даже если вы едете одну остановку.

В Киеве скоро появятся новые комфортные маршрутки

В КГГА недавно показали, как в ближайшее время будут выглядеть "идеальные" маршрутки.

Среди главных изменений - кондиционер и система обогрева. В транспорте будет дополнительное пространство для перевозки инвалидных или детских колясок и велосипедов. По салону разместят кнопки с требованием остановки, автоматизированную систему оплаты проезда, на табло будет название остановок, которые также будут озвучивать голосом.

Ранее мы писали, что в маршрутке Киева на горячем поймали хромого вора-карманника и аккуратно положили на траву

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