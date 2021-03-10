В Киеве поймали мошенников из "Пенсионного фонда": запудривали мозги

Вчера, 9 марта, в Киеве около двух часов дня в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась на мошенников. Неизвестные представились ей сотрудниками Пенсионного фонда, они "запудрили мозги" потерпевшей, и она отдала им средства, которые якобы скоро выходят из обращения.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Через некоторое время женщина поняла, что ее обманули мошенники и позвонила в полицию. Она предоставила патрульным подробные приметы преступников.
Правоохранители ориентировали коллег по городу и вызвали следственно-оперативную группу. Во время отработки указанного вызова патрульные обратили внимание на BMW с номером CB4568BO. В машине находились лица, похожие на мошенников, которых описала потерпевшая.
Позже женщина опознала этих людей. Ими оказались Салай Наталья Александровна, Коломпар Зульфия, Салай Борис Геннадьевич и Коломпар Георгий Иосифович.
"Если кто-то из ваших родных также попался на крючок - покажите им эти фото. Если пострадавшие узнают лиц - обращайтесь в Оболонское УП", - говорится в сообщении.
Мошенники (фото: facebook.com/KyivOperativ)
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Напомним, раскрыта новая схема мошенничества, когда вам звонят и говорят, что на карту "по ошибке" перечислили деньги.
Мы также писали о том, что в Киеве задержали банду иностранцев, которые обворовывали людей по схеме "подсадка".