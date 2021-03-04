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В Киеве задержали банду иностранцев, которые обворовывали людей по схеме "подсадка" (фото)

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 13:31
В Киеве задержали банду иностранцев, которые обворовывали людей по схеме "подсадка" (фото) В Киеве задержали наглых воров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве оперативники задержали иностранцев, которые систематически обворовывали клиентов заведений общественного питания. Преступников повязали на улице Ивана Франка, 46.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Воры "работали" по старой схеме. Она состоит в том, что воры садятся неподалеку с вещами, которые жертва оставила без надежного надзора. Далее кто-то отвлекает, кто-то прячет руки вора, а кто-то непосредственно ворует ценные вещи или деньги.

Задержанные преступники:
• Шелия Сергей, 1972 года рождения, ранее дважды судимый за кражи
• Майсурадзе Тамаз, 1980 года
• Кварцхелия Тимур, 1963 года
• Цкарозия Калистрат, 1969 года
• Цкарозия Борис, 1967 года рождения.

Также на страничке опубликовали их фото, чтобы жители столицы знали их в лицо.

В Киеве задержали банду иностранцев, которые обворовывали людей по схеме &quot;подсадка&quot; (фото)В Киеве задержали банду иностранцев, которые обворовывали людей по схеме &quot;подсадка&quot; (фото)В Киеве задержали банду иностранцев, которые обворовывали людей по схеме &quot;подсадка&quot; (фото)В Киеве задержали банду иностранцев, которые обворовывали людей по схеме &quot;подсадка&quot; (фото)В Киеве задержали банду иностранцев, которые обворовывали людей по схеме &quot;подсадка&quot; (фото)В Киеве задержали банду воров-иностранцев (фото: Киев Оперативный)

Как мы ранее писали, в Киеве наглые воры обокрали девочку на глазах у полицейских.

Также мы писали о том, что в Киеве орудуют мошенники, которые "разводят" стариков.

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