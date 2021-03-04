В Киеве задержали банду иностранцев, которые обворовывали людей по схеме "подсадка" (фото)

В Киеве оперативники задержали иностранцев, которые систематически обворовывали клиентов заведений общественного питания. Преступников повязали на улице Ивана Франка, 46.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Воры "работали" по старой схеме. Она состоит в том, что воры садятся неподалеку с вещами, которые жертва оставила без надежного надзора. Далее кто-то отвлекает, кто-то прячет руки вора, а кто-то непосредственно ворует ценные вещи или деньги.

Задержанные преступники:

• Шелия Сергей, 1972 года рождения, ранее дважды судимый за кражи

• Майсурадзе Тамаз, 1980 года

• Кварцхелия Тимур, 1963 года

• Цкарозия Калистрат, 1969 года

• Цкарозия Борис, 1967 года рождения.

Также на страничке опубликовали их фото, чтобы жители столицы знали их в лицо.

В Киеве задержали банду воров-иностранцев (фото: Киев Оперативный)