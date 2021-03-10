У Києві спіймали шахраїв з "Пенсійного фонду": запудрювали мізки

Через деякий час жінка зрозуміла, що її ошукали шахраї і зателефонувала в поліцію. Вона надала патрульним докладні прикмети злочинців.

Правоохоронці орієнтували колег по місту і викликали слідчо-оперативну групу. Під час відпрацювання зазначеного виклику патрульні звернули увагу на BMW з номером CB4568BO. У машині знаходилися особи, схожі на шахраїв, яких описала потерпіла.

Пізніше жінка впізнала цих людей. Ними виявилися Салай Наталія Олександрівна, Коломпар Зульфія, Салай Борис Геннадійович і Коломпар Георгій Йосипович.

"Якщо хтось з ваших рідних також попався на гачок - покажіть їм ці фото. Якщо постраждалі впізнають осіб - звертайтеся в Оболонське УП", - йдеться в повідомленні.

Шахраї (фото: facebook.com/KyivOperativ)

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