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В Киеве поймали мошенников из "Пенсионного фонда": запудривали мозги

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 21:34
В Киеве поймали мошенников из "Пенсионного фонда": запудривали мозги В Киеве мошенники из "Пенсионного фонда" обворовали женщину (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Вчера, 9 марта, в Киеве около двух часов дня в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась на мошенников. Неизвестные представились ей сотрудниками Пенсионного фонда, они "запудрили мозги" потерпевшей, и она отдала им средства, которые якобы скоро выходят из обращения.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Через некоторое время женщина поняла, что ее обманули мошенники и позвонила в полицию. Она предоставила патрульным подробные приметы преступников.

Правоохранители ориентировали коллег по городу и вызвали следственно-оперативную группу. Во время отработки указанного вызова патрульные обратили внимание на BMW с номером CB4568BO. В машине находились лица, похожие на мошенников, которых описала потерпевшая.

Позже женщина опознала этих людей. Ими оказались Салай Наталья Александровна, Коломпар Зульфия, Салай Борис Геннадьевич и Коломпар Георгий Иосифович.

"Если кто-то из ваших родных также попался на крючок - покажите им эти фото. Если пострадавшие узнают лиц - обращайтесь в Оболонское УП", - говорится в сообщении.

В Киеве поймали мошенников из &quot;Пенсионного фонда&quot;: запудривали мозгиВ Киеве поймали мошенников из &quot;Пенсионного фонда&quot;: запудривали мозгиВ Киеве поймали мошенников из &quot;Пенсионного фонда&quot;: запудривали мозгиВ Киеве поймали мошенников из &quot;Пенсионного фонда&quot;: запудривали мозгиВ Киеве поймали мошенников из &quot;Пенсионного фонда&quot;: запудривали мозги

Мошенники (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Как можно поверить, что это представители Пенсионного фонда! Но, к сожалению, верят. Это какой-то странный пароль для старшего поколения;
  • Прям по лицам видно, как им страшно, что их привлекут к ответственности. Через час-два уже другой бабульке будут лапшу вешать;
  • Ну а что? Типичные работники Пенсионного фонда;
  • Ну и рожи, никак не тянут на работников пенсионного/соц фонда;
  • Сколько можно людей пенсионного возраста предупреждать??? Не доходит!!!!

Напомним, раскрыта новая схема мошенничества, когда вам звонят и говорят, что на карту "по ошибке" перечислили деньги.

Мы также писали о том, что в Киеве задержали банду иностранцев, которые обворовывали людей по схеме "подсадка".

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