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У Києві спіймали шахраїв з "Пенсійного фонду": запудрювали мізки

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 21:34
У Києві спіймали шахраїв з "Пенсійного фонду": запудрювали мізки У Києві шахраї з "Пенсійного фонду" обікрали жінку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 9 березня, у Києві близько двох годин дня в поліцію звернулася жінка, яка поскаржилася на шахраїв. Невідомі представилися їй співробітниками Пенсійного фонду, вони "запудрили мізки" потерпілій, і вона віддала їм кошти, які нібито скоро виходять з обігу.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Через деякий час жінка зрозуміла, що її ошукали шахраї і зателефонувала в поліцію. Вона надала патрульним докладні прикмети злочинців.

Правоохоронці орієнтували колег по місту і викликали слідчо-оперативну групу. Під час відпрацювання зазначеного виклику патрульні звернули увагу на BMW з номером CB4568BO. У машині знаходилися особи, схожі на шахраїв, яких описала потерпіла.

Пізніше жінка впізнала цих людей. Ними виявилися Салай Наталія Олександрівна, Коломпар Зульфія, Салай Борис Геннадійович і Коломпар Георгій Йосипович.

"Якщо хтось з ваших рідних також попався на гачок - покажіть їм ці фото. Якщо постраждалі впізнають осіб - звертайтеся в Оболонське УП", - йдеться в повідомленні.

У Києві спіймали шахраїв з &quot;Пенсійного фонду&quot;: запудрювали мізкиУ Києві спіймали шахраїв з &quot;Пенсійного фонду&quot;: запудрювали мізкиУ Києві спіймали шахраїв з &quot;Пенсійного фонду&quot;: запудрювали мізкиУ Києві спіймали шахраїв з &quot;Пенсійного фонду&quot;: запудрювали мізкиУ Києві спіймали шахраїв з &quot;Пенсійного фонду&quot;: запудрювали мізки

Шахраї (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Як можна повірити, що це представники Пенсійного фонду! Але, на жаль, вірять. Це якийсь дивний пароль для старшого покоління;
  • Прям по обличчях видно, як їм страшно, що їх притягнуть до відповідальності. Через годину-дві вже іншій бабульці будуть вішати локшину;
  • Ну а що? Типові працівники Пенсійного фонду;
  • Ну і пики, ніяк не тягнуть на працівників пенсійного/соц фонду;
  • Скільки можна людей пенсійного віку попереджати??? Не доходить!!!!

Нагадаємо, розкрита нова схема шахрайства, коли вам телефонують і кажуть, що на карту "помилково" перерахували гроші.

Ми також писали про те, що в Києві затримали банду іноземців, які обкрадали людей за схемою "підсід".

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