В Киеве появится самый большой парк с динозаврами в Украине: названа дата открытия

В Киеве на территории Гидропарка появится самый большой парк динозавров в Украине. При этом его открытие состоится уже в это воскресенье, 2 мая. Посетителей ждут более 100 роботизированных фигур реальных размеров, насекомые-гиганты и многое другое.

На льготный вход в парк с динозаврами смогут рассчитывать:

Стоит отметить, что это будет первая очередь открытия парка с динозаврами. Парк уже побывал в Буковеле, Днепре, Харькове, Виннице и Ровно. Но в Киеве откроют самый крупный, в котором будут новые фигуры и увлекательные сюжеты. Общая территория парка составит 1,5 га.

"Киевлян и гостей города будут ждать разнообразные тематические зоны с тщательно разработанными экспозициями под каждую фигуру", - заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Напомним, в Киеве вернут платные парковки, как это было ранее до введения локдауна. При этом контроль за соблюдением правил парковки осуществляет управление по парковке при Департаменте транспортной инфраструктуры Киева.

Мы также писали о том, что в Киеве массово убирают МАФы. В сети появились фото и видео масштабной "зачистки".