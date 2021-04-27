ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве массово убирают МАФы: фото и видео масштабной "зачистки"

Новина українською → Киев, Вторник 27 апреля 2021 11:35
В Киеве массово убирают МАФы: фото и видео масштабной "зачистки" В Киеве сносят МАФы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 27 апреля начали массово сносить МАФы. Киоски убирают в Днепровском районе столицы без предупреждения хозяев.

Об этом сообщают на странице dtp.kiev.ua.

Так, вначале МАфы начали сносить на площади Соборности.

"В Киеве на Соборности сносят МАФы. Улица полностью перекрыта, движение остановлено. На месте куча полиции, без предупреждения начала сносить, люди даже не успели забрать вещи, просто все вынесли на улицу", - сказано в сообщении.

В Киеве массово убирают МАФы: фото и видео масштабной &quot;зачистки&quot;В Киеве массово убирают МАФы: фото и видео масштабной &quot;зачистки&quot;В Киеве массово убирают МАФы: фото и видео масштабной &quot;зачистки&quot;В Киеве сносят МАФы (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Такая же участь постигла и киоски на улице Регенераторной.

"Утро на Регенераторной, 4, началось с уборки МАФов. Многие представители Благоустройства, полиции и Муниципальной охраны. Видимо, чтобы не было повторения такого, как на Троещине", - рассказали на странице в Facebook Киев Оперативный.

Как мы ранее писали, под Киевом авто снесло магазинчик с женщиной и сделало сальто в воздухе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь МАФы
LITE
Синоптики рассказали, когда потеплеет и закончатся морозы
Синоптики рассказали, когда потеплеет и закончатся морозы