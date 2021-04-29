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У Києві з'явиться найбільший парк з динозаврами в Україні: названа дата відкриття

Автор: Роман Мирончук

У Києві на території Гідропарку з'явиться найбільший парк динозаврів в Україні. При цьому його відкриття відбудеться вже цієї неділі, 2 травня. Відвідувачів чекають понад 100 роботизованих фігур реальних розмірів, комахи-гіганти і багато іншого.

Про це повідомляє КМДА.

"Киян і гостей міста чекатимуть різноманітні тематичні зони з ретельно розробленими експозиціями під кожну фігуру", - заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Парк динозаврів в Гідропарку (фото: kyivcity.gov.ua)

Варто зазначити, що це буде перша черга відкриття парку з динозаврами. Парк вже побував у Буковелі, Дніпрі, Харкові, Вінниці та Рівному. Але в Києві відкриють найбільший, в якому будуть нові фігури і захоплюючі сюжети. Загальна територія парку складе 1,5 га.

Парк динозаврів в Гідропарку (фото: kyivcity.gov.ua)

На пільговий вхід в парк з динозаврами зможуть розраховувати:

  • учасники АТО,
  • учасники бойових дій,
  • діти загиблих учасників АТО,
  • діти-сироти,
  • діти-іменинники,
  • діти з інвалідністю та супроводжуючим,
  • кожна третя і наступна дитина багатодітної сім'ї.

Парк динозаврів в Гідропарку (фото: kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, в Києві повернуть платні парковки, як це було раніше до введення локдауну. При цьому контроль за дотриманням правил паркування здійснює управління з паркування при Департаменті транспортної інфраструктури Києва.

Ми також писали про те, що в Києві масово прибирають МАФи. У мережі з'явилися фото і відео масштабної "зачистки".

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