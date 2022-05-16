В Киеве появилось цветочное панно в виде марки с "русским кораблем": увидеть его можно из метро

В Киеве высадили цветочное панно в виде марки с российским кораблем. Крейсер "Москва" и украинского пограничника можно рассмотреть прямо из вагона метро.

Смотрите фото в материале Styler как выглядит эта композиция.

В сети опубликовали снимок композиции. Увидеть это произведение ландшафтного дизайна можно со станции метро "Левобережная", что на "красной ветке".

Фото: Клумба на Левобережной в Киеве (t.me/XYKYIV)

С 16 мая график движения поездов метро в Киеве изменился

Теперь метрополитен работает с 6:00 до 22:00.

Движение поездов осуществляется так:

на "красной" линии: от станции Академгородок до станции Лесная

на "синей" линии: от станции Героев Днепра до станции Теремки

на "зеленой" линии от станции Сырец до станции Красный хутор

Пересадочными узлами работают такие станции: Золотые ворота - Театральная, Площадь Льва Толстого - Дворец спорта.

А на станциях Майдан Незалежности, Крещатик, Днепр, Гидропарк поезда не останавливаются.

Также с 16 мая возобновила работу станция Кловская.