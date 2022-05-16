В Киеве появилось цветочное панно в виде марки с "русским кораблем": увидеть его можно из метро
В Киеве высадили цветочное панно в виде марки с российским кораблем. Крейсер "Москва" и украинского пограничника можно рассмотреть прямо из вагона метро.
Смотрите фото в материале Styler как выглядит эта композиция.
В сети опубликовали снимок композиции. Увидеть это произведение ландшафтного дизайна можно со станции метро "Левобережная", что на "красной ветке".
Фото: Клумба на Левобережной в Киеве (t.me/XYKYIV)
С 16 мая график движения поездов метро в Киеве изменился
Теперь метрополитен работает с 6:00 до 22:00.
Движение поездов осуществляется так:
- на "красной" линии: от станции Академгородок до станции Лесная
- на "синей" линии: от станции Героев Днепра до станции Теремки
- на "зеленой" линии от станции Сырец до станции Красный хутор
Пересадочными узлами работают такие станции: Золотые ворота - Театральная, Площадь Льва Толстого - Дворец спорта.
А на станциях Майдан Незалежности, Крещатик, Днепр, Гидропарк поезда не останавливаются.
Также с 16 мая возобновила работу станция Кловская.
Ранее мы писали, что в метро Киева уберут более 700 вагонов, изготовленных в РФ.
Также в Укрпочте анонсировали выпуск новой марки с победителями Евровидения 2022.