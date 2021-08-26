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В Киеве появился новый необычный мурал: посвящен спасателям

Автор: Анна Шиканова

В Киеве появился новый мурал. Рисунок на здании в Шевченковском районе украшает стены управления ГСЧС. Он посвящен отважным спасателям.

Детали рассказали в публикации Шевченковской государственной администрации Киева на Facebook.

В Украине ежегодно отмечается День спасателя – 17 сентября. В этом году сотрудникам ГСЧС решили сделать подарок – огромный мурал на стене. Он занимает 100 квадратных метров и его вручную рисовали валиками по сетке.

Авторы и инициаторы этого проекта – школа рисования "Мастерская Probono", известная художница Татьяна Журавель и глава Шевченковской РГА Олег Гаряга.

У этого мурала есть особенность – он нарисован на здании режимного объекта, поэтому полностью его можно увидеть только на фотографии. Однако часть рисунка видна о стороны улицы.

На рисунке изображен молодой человек, спасатель. На руках он держит сына, у которого на голове шлем пожарного. Этот мужчина символизирует отважного человека, который любит всех детей – и собственных, и тех, кому его приходилось спасать. Рядом с фигурой спасателя нарисована девочка, которая держит его за руку.

Краски и расходные материалы предоставила школа "Мастерская Probono", работа художников была волонтерской, а доступ к стене и необходимые приспособления для работы на высоте помогла обеспечить администрация Киева и ГСЧС.

В Киеве появился необычный мурал

Напомним, ранее мы писали о том, что новое видео Ярмака пробирает до мурашек и взрывает YouTube.

А также рассказывали о том, что в Киеве открыли самый длинный мурал в Украине.

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Киев