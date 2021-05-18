ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве открыли самый длинный мурал в Украине: невероятные фото

Новина українською →
Киев, Вторник 18 мая 2021 21:02
В Киеве открыли самый длинный мурал в Украине: невероятные фото В Киеве открыли самый длинный мурал в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Самый длинный мурал в Украине открыли в парке "Отрадный" в Киеве. Длина изображения – более 77 метров. На самой картине художник изобразил историю создания парка в Соломенском районе.

Детали и фото разместили в сообществе Los Solomos в Facebook.

В столичном парке Отрадный открыли самый длинный в Украине мурал. Высота этого мурала – 2,87 метра, а длина – 77,1 метр. На рисунках изображены знаковые места парка, его история и важные цитаты. Мурал включили в Национальный реестр рекордов Украины.

Подготовительные работы начались 20 апреля, а 5 мая эскизы начали наносить на стену.

"Художник изобразил яблоневый цвет, зеленый лабиринт, мост, озеро, местных уток и даже скульптуру "Жизнь", которую большинство студентов называет "Шара", - говорится в сообщении.

Автором этого мурала является известный киевский граффити-художник Виталий Гидеон.

Отмечается, что мурал появился благодаря совместной работе активной части сообщества микрорайона, меценатам и людям, у которых парк стоит на балансе.

По задумке, новый и красочный мурал станет изюминкой и прекрасной локацией для фотосессий жителей города и гостей столицы.

В Киеве открыли самый длинный мурал в Украине: невероятные фотоВ Киеве открыли самый длинный мурал в Украине: невероятные фотоВ Киеве открыли самый длинный мурал в Украине: невероятные фотоВ Киеве открыли самый длинный мурал в Украине: невероятные фотоВ Киеве открыли самый длинный мурал в Украине: невероятные фотоВ Киеве открыли самый длинный мурал в Украине: невероятные фотоВ Киеве открыли самый длинный мурал в Украине: невероятные фотоВ Киеве открыли самый длинный мурал в Украине: невероятные фотоВ Киеве открыли самый длинный мурал в Украине: невероятные фотоВ Киеве открыли самый длинный мурал в Украине: невероятные фотоВ Киеве открыли самый длинный мурал в Украине (Фото: facebook.com/lossolomaskyiv)

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Киева появился красочный мурал, посвященный 2021 году.

А также рассказывали о том, что в Киеве появился мурал, посвященный пожарам в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь мурал фото
LITE
Полякова отдыхает: Леся Никитюк ошеломила невероятно длинными ногами
Полякова отдыхает: Леся Никитюк ошеломила невероятно длинными ногами