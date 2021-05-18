В Киеве открыли самый длинный мурал в Украине: невероятные фото

Самый длинный мурал в Украине открыли в парке "Отрадный" в Киеве. Длина изображения – более 77 метров. На самой картине художник изобразил историю создания парка в Соломенском районе.

Детали и фото разместили в сообществе Los Solomos в Facebook.

В столичном парке Отрадный открыли самый длинный в Украине мурал. Высота этого мурала – 2,87 метра, а длина – 77,1 метр. На рисунках изображены знаковые места парка, его история и важные цитаты. Мурал включили в Национальный реестр рекордов Украины.

Подготовительные работы начались 20 апреля, а 5 мая эскизы начали наносить на стену.

"Художник изобразил яблоневый цвет, зеленый лабиринт, мост, озеро, местных уток и даже скульптуру "Жизнь", которую большинство студентов называет "Шара", - говорится в сообщении.

Автором этого мурала является известный киевский граффити-художник Виталий Гидеон.

Отмечается, что мурал появился благодаря совместной работе активной части сообщества микрорайона, меценатам и людям, у которых парк стоит на балансе.

По задумке, новый и красочный мурал станет изюминкой и прекрасной локацией для фотосессий жителей города и гостей столицы.

В Киеве открыли самый длинный мурал в Украине (Фото: facebook.com/lossolomaskyiv)