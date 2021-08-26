У Києві з'явився новий незвичайний мурал: присвячений рятувальникам

В Україні щорічно відзначається День рятувальника - 17 вересня. Цього року співробітникам ДСНС вирішили зробити подарунок - величезний мурал на стіні. Він займає 100 квадратних метрів і його вручну малювали валиками по сітці.

Автори та ініціатори цього проєкту - школа малювання "майстерня Probono", відома художниця Тетяна Журавель та голова Шевченківської РДА Олег Гаряга.

У цього муралу є особливість - він намальований на будівлі режимного об'єкта, тому повністю його можна побачити тільки на фотографії. Однак частина малюнка видно об сторони вулиці.

На малюнку зображений молодий чоловік, рятувальник. На руках він тримає сина, у якого на голові шолом пожежного. Цей чоловік символізує відважну людину, яка любить всіх дітей – і власних, і тих, кому його доводилося рятувати. Поруч з фігурою рятувальника намальована дівчинка, яка тримає його за руку.

Фарби та витратні матеріали надала школа "майстерня Probono", робота художників була волонтерською, а доступ до стіни та необхідні пристосування для роботи на висоті допомогла забезпечити адміністрація Києва та ДСНС.

У Києві з'явився незвичайний мурал