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"Україна цінує лиш мертвих": новое видео Ярмака пробирает до мурашек и взрывает YouTube

Новина українською →
Понедельник 23 августа 2021 17:05
"Україна цінує лиш мертвих": новое видео Ярмака пробирает до мурашек и взрывает YouTube Клип на песню "Потрібен живим" ворвался в тренды YouTube (кадр из видео)
Автор: Дмитрий Войналович

Известный украинский рэп-исполнитель и актер Александр Ярмак (YARMAK) представил видео на свою новую песню "Потрібен живим".

Клип, который пробирает до мурашек, вышел 22 августа и менее чем за сутки ворвался в тренды YouTube.

"Я счастлив жить и знать самых крутых и невероятно сильных людей нашей страны! Хочу ценить и говорить "спасибо" за их деятельность, пока они живы, здоровы и продолжают делать Украину лучше! Это страна для порядочных людей и оставлять ее должны только подонки, а не мы с вами! Всех с 30-й годовщиной независимости!" - прокомментировал свое творение Ярмак.

В видео кроме рэпера снялись также такие выдающиеся украинцы, как Александр Положинский, Фагот и Фоззи из ТНМК, Валерий Маркус, Денис Беринчик, Сергей Жадан, Светлана Тарабарова и другие.

YARMAK презентовал клип "Потрібен живим"

Основная идея видео и песни заключается в том, что всем нам, украинцам, надо научиться ценить то, что имеем и тех достойных, кто жив.

Текст песни "Потрібен живим"

Я не збираюсь тебе вчити, просто пару речей тобі покажу.
7 століть кращі сини вмирали за країну нашу,
Cкільки бачив цей народ і скільки земля та нила,
Ця орда не дає спокою від Короля Данила.

І руйнує наші мури не ворог, а чвари бл*дські,
І коли вже знайдуть спільне всі Петлюри й Скоропадські?
Від Русі до наших днів - усі вади в нас одні:
Чи то дурні, бо бідні, чи все ж ми бідні, бо дурні?

Я не дивуюся Тік-Ток п*сюхам - ляпне потім плаче,
Тут дорослі вкрали все, і навіть віру дитячу,
Я терпляче, брачо, мучу свій хіп-хоп й біт підкачую,
Все не дарма, поки бачу я в залі очі гарячі.

Точно втрачено не все. Є репчина, що думку завжди несе.
У нас різні величини, завдання, більшість повзе,
Бо ця нахаба вкрала блага,
Та в твої казки не вірять і в А-ба-ба-га-ла-ма-га.

Дещо накипіло, далі шлях правди топчу,
Я слова переплітаю вміло, як фарби Марчук,
Рано помирати, брате, падати в це жито,
Хай від карми дохнуть гади, а нам будувати й жити.

І ніхто не зміг силою стерти,
Ми самі свою долю гнівим,
Україна цінує лиш мертвих,
А ти потрібен нам, брате, живим!

І ніхто не зміг силою стерти,
І сумує відірваний Крим,
Україна цінує лиш мертвих,
А ти потрібен нам, брате, живим!

Ти потрібен нам живим, бо твій розум
Може зупинити всі наші сльози,
І цей трек, немов Микола Амосов,
Запускає твоє серце уколом адреналіну дози.

Проза, як просо, мій плуг на совісті тросах,
Кажуть: друг, краще ти не сунь в політику носа,
Роби бабки, ти пішак, все вирішують боси.
Та я *башу, як ішак, в собі вбивши малороса.

Кажуть: брат, куди пропав, де старий простенький стиль,
Що за роки я накопав? До цього треба дорости.
Я проніс. Ти відчуваєш дух в рядках куплетних?
Я не можу вас лишити на цих блазнів безхребетних.

Поки ті псевдозірки ділять премії в кублі,
Я ніколи не міняв честь і душу на рублі,
Я в твої вуглі, брате, підливаю трохи палива
Ми досі валим! Тільки час поставить справжні бали нам.

Я йшов по сходах, гриз бетон,
Я в душі залишу міцний шов, як Борис Патон.
Всім респекти за саппорт. І знову піднялась рука...
Я повішу цей акорд, як КГБ Івасюка...

І ніхто не зміг силою стерти,
Ми самі свою долю гнівим,
Україна цінує лиш мертвих,
А ти потрібен нам, брате, живим!

І ніхто не зміг силою стерти,
І сумує відірваний Крим,
Україна цінує лиш мертвих,
А ти потрібен нам, брате, живим!

Реакция украинцев на видео

Эта идея всколыхнула сообщество. Ведь клип всего за сутки набрал более 100 тысяч просмотров и получил сотни отзывов.

  • Вкотре переконуюсь, що Ярмак - не просто репер, він видатний поет сучасної української літератури. Хочу, щоб твої вірші в школі вчили діти!
  • Це якраз те, що нам і потрібно! Не мовчати, не терпіти, не схиляти голову, коли навколо несправедливість... Дуже дякую за цю пісню, вона мусить нам нагадати, скільки легендарних постатей боролося за нашу державу та надихнути нас на такі ж чисті та благородні наміри
  • Дуже сильні слова у треку! Це наша сумна історія, яку треба писати далі яскравими фарбами. Я радий, що є такий виконавець, як ти, у наш час! Дуже сподіваюсь, що нове покоління змінить нашу країну!
  • Від пісні мурашки, а від кліпу сльози. Чудова робота, так тримати. Україна понад усе!
  • Вкінці сльози не тільки у Жені Яновича… Мені здається ти також станеш легендою для українського народу серед сучасної молоді.
  • Я просто плачу. Це неймовірно. Це сильно. Це сміливо. Це від серця до сердець
  • "Я повішу цей акорд, як КГБ Івасюка"... Дуже сильний момент
  • Найкраща пісня до Дня Незалежності, до глибини душі, проймає кожне слово!
  • Дякую вам за творчість, позицію та такі потрібні слова
  • Можливо, ця пісня не набере десятки мільйонів, але цінність в ній величезна
  • Просто неймовірно! Це саме те, на що заслуговує українська аудиторія, особливо напередодні Дня незалежності

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