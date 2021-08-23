"Україна цінує лиш мертвих": новое видео Ярмака пробирает до мурашек и взрывает YouTube
Известный украинский рэп-исполнитель и актер Александр Ярмак (YARMAK) представил видео на свою новую песню "Потрібен живим".
Клип, который пробирает до мурашек, вышел 22 августа и менее чем за сутки ворвался в тренды YouTube.
"Я счастлив жить и знать самых крутых и невероятно сильных людей нашей страны! Хочу ценить и говорить "спасибо" за их деятельность, пока они живы, здоровы и продолжают делать Украину лучше! Это страна для порядочных людей и оставлять ее должны только подонки, а не мы с вами! Всех с 30-й годовщиной независимости!" - прокомментировал свое творение Ярмак.
В видео кроме рэпера снялись также такие выдающиеся украинцы, как Александр Положинский, Фагот и Фоззи из ТНМК, Валерий Маркус, Денис Беринчик, Сергей Жадан, Светлана Тарабарова и другие.
YARMAK презентовал клип "Потрібен живим"
Основная идея видео и песни заключается в том, что всем нам, украинцам, надо научиться ценить то, что имеем и тех достойных, кто жив.
Текст песни "Потрібен живим"
Я не збираюсь тебе вчити, просто пару речей тобі покажу.
7 століть кращі сини вмирали за країну нашу,
Cкільки бачив цей народ і скільки земля та нила,
Ця орда не дає спокою від Короля Данила.
І руйнує наші мури не ворог, а чвари бл*дські,
І коли вже знайдуть спільне всі Петлюри й Скоропадські?
Від Русі до наших днів - усі вади в нас одні:
Чи то дурні, бо бідні, чи все ж ми бідні, бо дурні?
Я не дивуюся Тік-Ток п*сюхам - ляпне потім плаче,
Тут дорослі вкрали все, і навіть віру дитячу,
Я терпляче, брачо, мучу свій хіп-хоп й біт підкачую,
Все не дарма, поки бачу я в залі очі гарячі.
Точно втрачено не все. Є репчина, що думку завжди несе.
У нас різні величини, завдання, більшість повзе,
Бо ця нахаба вкрала блага,
Та в твої казки не вірять і в А-ба-ба-га-ла-ма-га.
Дещо накипіло, далі шлях правди топчу,
Я слова переплітаю вміло, як фарби Марчук,
Рано помирати, брате, падати в це жито,
Хай від карми дохнуть гади, а нам будувати й жити.
І ніхто не зміг силою стерти,
Ми самі свою долю гнівим,
Україна цінує лиш мертвих,
А ти потрібен нам, брате, живим!
І ніхто не зміг силою стерти,
І сумує відірваний Крим,
Україна цінує лиш мертвих,
А ти потрібен нам, брате, живим!
Ти потрібен нам живим, бо твій розум
Може зупинити всі наші сльози,
І цей трек, немов Микола Амосов,
Запускає твоє серце уколом адреналіну дози.
Проза, як просо, мій плуг на совісті тросах,
Кажуть: друг, краще ти не сунь в політику носа,
Роби бабки, ти пішак, все вирішують боси.
Та я *башу, як ішак, в собі вбивши малороса.
Кажуть: брат, куди пропав, де старий простенький стиль,
Що за роки я накопав? До цього треба дорости.
Я проніс. Ти відчуваєш дух в рядках куплетних?
Я не можу вас лишити на цих блазнів безхребетних.
Поки ті псевдозірки ділять премії в кублі,
Я ніколи не міняв честь і душу на рублі,
Я в твої вуглі, брате, підливаю трохи палива
Ми досі валим! Тільки час поставить справжні бали нам.
Я йшов по сходах, гриз бетон,
Я в душі залишу міцний шов, як Борис Патон.
Всім респекти за саппорт. І знову піднялась рука...
Я повішу цей акорд, як КГБ Івасюка...
І ніхто не зміг силою стерти,
Ми самі свою долю гнівим,
Україна цінує лиш мертвих,
А ти потрібен нам, брате, живим!
І ніхто не зміг силою стерти,
І сумує відірваний Крим,
Україна цінує лиш мертвих,
А ти потрібен нам, брате, живим!
Реакция украинцев на видео
Эта идея всколыхнула сообщество. Ведь клип всего за сутки набрал более 100 тысяч просмотров и получил сотни отзывов.
- Вкотре переконуюсь, що Ярмак - не просто репер, він видатний поет сучасної української літератури. Хочу, щоб твої вірші в школі вчили діти!
- Це якраз те, що нам і потрібно! Не мовчати, не терпіти, не схиляти голову, коли навколо несправедливість... Дуже дякую за цю пісню, вона мусить нам нагадати, скільки легендарних постатей боролося за нашу державу та надихнути нас на такі ж чисті та благородні наміри
- Дуже сильні слова у треку! Це наша сумна історія, яку треба писати далі яскравими фарбами. Я радий, що є такий виконавець, як ти, у наш час! Дуже сподіваюсь, що нове покоління змінить нашу країну!
- Від пісні мурашки, а від кліпу сльози. Чудова робота, так тримати. Україна понад усе!
- Вкінці сльози не тільки у Жені Яновича… Мені здається ти також станеш легендою для українського народу серед сучасної молоді.
- Я просто плачу. Це неймовірно. Це сильно. Це сміливо. Це від серця до сердець
- "Я повішу цей акорд, як КГБ Івасюка"... Дуже сильний момент
- Найкраща пісня до Дня Незалежності, до глибини душі, проймає кожне слово!
- Дякую вам за творчість, позицію та такі потрібні слова
- Можливо, ця пісня не набере десятки мільйонів, але цінність в ній величезна
- Просто неймовірно! Це саме те, на що заслуговує українська аудиторія, особливо напередодні Дня незалежності
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