В Києві з'явилося квіткове панно у вигляді марки з російським кораблем: побачити його можна з метро
В Києві висадили квіткове панно у вигляді марки з російським кораблем. Крейсер "Москва" і українського прикордонника можна роздивитися прямо з вагону метро.
Дивіться фото у матеріалі Styler, як виглядає ця композиція.
В мережі опублікували знімок композиції. Побачити цей витвір ландшафтного дизайну можна зі станції метро "Лівобережна", що на "червоній гілці".
Фото: Клумба на Лівобережній в Києві (t.me/XYKYIV)
З 16 травня графік руху поїздів метро в Києві змінився
Тепер метрополітен працює з 6:00 до 22:00.
Рух поїздів здійснюється так:
- на "червоній" лінії: від станції Академмістечко до станції Лісова
- на "синій" лінії: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки
- на "зеленій" лінії: від станції Сирець до станції Червоний хутір
Пересадочними вузлами працюють такі станції: Золоті ворота - Театральна, Площа Льва Толстого - Палац спорту.
А на станціях Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк поїзди не зупиняються.
Також з 16 травня відновила роботу станція Кловська.
Раніше ми писали, що в метро Києва приберуть понад 700 вагонів, виготовлених в РФ.
Також в Укрпошті анонсували випуск нової марки з переможцями Євробачення 2022.