В Києві з'явилося квіткове панно у вигляді марки з російським кораблем: побачити його можна з метро

В Києві висадили квіткове панно у вигляді марки з російським кораблем. Крейсер "Москва" і українського прикордонника можна роздивитися прямо з вагону метро.

Дивіться фото у матеріалі Styler , як виглядає ця композиція.

В мережі опублікували знімок композиції. Побачити цей витвір ландшафтного дизайну можна зі станції метро "Лівобережна", що на "червоній гілці".

Фото: Клумба на Лівобережній в Києві (t.me/XYKYIV)

З 16 травня графік руху поїздів метро в Києві змінився

Тепер метрополітен працює з 6:00 до 22:00.

Рух поїздів здійснюється так:

на "червоній" лінії: від станції Академмістечко до станції Лісова

на "синій" лінії: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки

на "зеленій" лінії: від станції Сирець до станції Червоний хутір

Пересадочними вузлами працюють такі станції: Золоті ворота - Театральна, Площа Льва Толстого - Палац спорту.

А на станціях Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк поїзди не зупиняються.

Також з 16 травня відновила роботу станція Кловська.