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В Києві з'явилося квіткове панно у вигляді марки з російським кораблем: побачити його можна з метро

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Київ, Понеділок 16 травня 2022 13:50
В Києві з'явилося квіткове панно у вигляді марки з російським кораблем: побачити його можна з метро Фото: В Києві з'явилося квіткове панно у вигляді марки з російським кораблем (facebook.com/igor.smelyansky)
Автор: Світлана Мащенко

В Києві висадили квіткове панно у вигляді марки з російським кораблем. Крейсер "Москва" і українського прикордонника можна роздивитися прямо з вагону метро.

Дивіться фото у матеріалі Styler, як виглядає ця композиція.

В мережі опублікували знімок композиції. Побачити цей витвір ландшафтного дизайну можна зі станції метро "Лівобережна", що на "червоній гілці".

В Києві з'явилося квіткове панно у вигляді марки з російським кораблем: побачити його можна з метро

Фото: Клумба на Лівобережній в Києві (t.me/XYKYIV)

З 16 травня графік руху поїздів метро в Києві змінився

Тепер метрополітен працює з 6:00 до 22:00.

Рух поїздів здійснюється так:

  • на "червоній" лінії: від станції Академмістечко до станції Лісова
  • на "синій" лінії: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки
  • на "зеленій" лінії: від станції Сирець до станції Червоний хутір

Пересадочними вузлами працюють такі станції: Золоті ворота - Театральна, Площа Льва Толстого - Палац спорту.

А на станціях Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк поїзди не зупиняються.

Також з 16 травня відновила роботу станція Кловська.

Раніше ми писали, що в метро Києва приберуть понад 700 вагонів, виготовлених в РФ.

Також в Укрпошті анонсували випуск нової марки з переможцями Євробачення 2022.

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