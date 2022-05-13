В метро Киева уберут более 700 вагонов, изготовленных в РФ: что изменится

В Киевском метрополитене готовятся убрать более 700 вагонов, которые были изготовлены в РФ. Такое стало возможно после получения членства в Международной ассоциации общественного транспорта. Она объединяет почти 2000 участников из 100 стран мира.

Какие перемены произойдут в киевской подземке, читайте ниже в материале Styler .

"На сегодняшний день метрополитен готов к импортозамещению российских вагонов, проведению модернизаций, реализации грантовых проектов, инициатив и новаций", - заявил руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

Что изменится

В ассоциации обещают помочь в вопросах модернизации и замены российских вагонов, которыми и сейчас пользуется метрополитен.

Всего на линиях подземки сейчас эксплуатируется 821 вагон. Из них аж 726 в разные годы были изготовлены на заводах, что находятся в РФ. В метрополитене заявляют, что этот процесс будет происходить необратимо.

Транспорт будет конструктивно новым

По словам Натальи Макогон, еще до начала войны реализовывался ряд проектов по модернизации метро.

"На данный момент у нас есть завершенный проект, в рамках которого были модернизированы 135 вагонов метрополитена за счет Киотского протокола на Крюковском вагоностроительном заводе и фактически являются конструктивно новыми единицами транспорта. Также перед началом войны город подготовил проект совместно с ЕБРР на закупку 50 новых вагонов. Велась подготовка проекта с Европейским инвестиционным банком по закупке подвижного состава", - говорит заместитель начальника КП "Киевский метрополитен", пишет "Сегодня".

Пока что точную дату полной замены вагонов сказать не могут, так как в Украине идет война. Тем не менее, в метрополитене времени терять не собираются и думают на перспективу.

Таблички страны-агрессора уберут

В вагонах таблички с указанием "Сделано в России" уберут в другое место. Сейчас пассажиры пытаются их либо оторвать, либо маркируют нецензурными словами.

Совсем убрать их, согласно правилам технической эксплуатации, не могут. Но собираются переместить в другое место на вагоне.