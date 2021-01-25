В Киеве появились новые дорожные знаки: что нужно знать

В Киеве появились новые дорожные знаки (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве появились новые дорожные знаки. На них нарисован автомобиль и часть проезжей части, которая разделена белым и черным цветом. Это знак обозначает замену покрытия.

Новые дорожные знаки установили в столице на улице Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской. Директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Валентин Осипов рассказал, что означают эти знаки.

"Столичные улицы и дороги имеют разное покрытие, при определенных условиях провоцирует аварийные ситуации. И во всей Украине фактически нет ни одной дороги, на которой не менялся тип покрытия. Резкое изменение дорожного покрытия, особенно при ухудшении погодных условий, может привести к ДТП. Киевская городская власть разработала и инициировала включение знака 1.40 Правил дорожного движения. Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость", - объяснил чиновник.

Скриншот

По словам Осипова, такие участки с различным дорожным покрытием имеют разный коэффициент сцепления и разную степень деформации. Это может привести к тому, что водитель может потерять контроль над автомобилем. Теперь участники дорожного движения будут видеть предупреждение об изменении покрытия под колесами своего транспортного средства.

Стоит отметить, что подобные знаки действуют на территории Евросоюза и в некоторых странах они предупреждают водителей о съезде с асфальтобетонного или цементного покрытия на грунтовку и наоборот.

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