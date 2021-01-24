Как быстро посчитать стоимость растаможки авто: самая простая формула

Растаможка автомобиля по простой формуле (Коллаж РБК-Украина)

Растаможка автомобиля сейчас снова становится актуальной темой, так как у владельцев машин с иностранной регистрацией снова возникли проблемы. В 2021 году им придется заплатить очень большие штрафы, которые не освобождают их от обязанности вывезти за пределы Украины или провести растаможку.

Как сообщается на портале "Автомир", в сумму растаможки входит три основных компонента – акциз, таможенная пошлина и НДС.

Акциз

Он рассчитывается по формуле – Ставка (базовая) х К (двигатель) х К (возраст машины). Под ставкой тут имеется ввиду базовая – ставка налога в евро за 1 единицу транспортного средства.

Для машин с бензиновым двигателем до 3000 куб. см – 50,0

С бензиновым двигателем более 3000 куб. см – 100,0

С дизельным двигателем объемом до 3500 куб. см – 75,0

С дизельным двигателем объемом свыше 3500 куб. см – 150,0

К – двигатель

Этот коэффициент, определяемый делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. см на 1000 куб. см.

К – возраст

Этот коэффициент равен количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства транспортного средства, до года определения ставки налога. Стоит отметить, что для новых транспортных средств и средств, которые использовались до одного полного календарного года этот коэффициент равен 1. Для транспортных средств, которые использовались более 15 календарных лет – равен 15.

Таможенная пошлина

Она составляет 10% от цены автомобиля, которая указана в документах на транспортное средство. В некоторых случаях таможня может усомниться в объективности заявленной цены и потребовать проведения экспертизы. В результате оценочная стоимость автомобиля может существенно вырасти. Но такое решение можно обжаловать.

НДС

Он равен 20% от суммы акциза, таможенной пошлины и цены автомобиля.

Посчитать индивидуальную сумму растаможки автомобиля можно в этом простом калькуляторе.

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