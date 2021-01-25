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В Києві з'явилися нові дорожні знаки: що потрібно знати

Київ, Понеділок 25 січня 2021 17:25
В Києві з'явилися нові дорожні знаки: що потрібно знати
В Києві з'явилися нові дорожні знаки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві з'явилися нові дорожні знаки. На них намальований автомобіль і частина проїжджої частини, яка поділена білим і чорним кольором. Це знак означає заміну покриття.

Нові дорожні знаки встановили у столиці на вулиці Богомольця, Шовковичній та Великій Васильківській. Директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Валентин Осипов розповів, що означають ці знаки.

"Столичні вулиці та дороги мають різне покриття, що при певних умовах провокує аварійні ситуації. І у всій Україні фактично немає жодної дороги, на якій не змінювався тип покриття. Різка зміна дорожнього покриття, особливо при погіршенні погодних умов, може призвести до ДТП. Київська міська влада розробила та ініціювала включення знака 1.40 Правил дорожнього руху. Побачивши такий знак, водій повинен знизити швидкість", - пояснив чиновник.

В Києві з'явилися нові дорожні знаки: що потрібно знати

Скріншот

За словами Осіпова, такі ділянки з різним дорожнім покриттям мають різний коефіцієнт зчеплення і різний ступінь деформації. Це може призвести до того, що водій може втратити контроль над автомобілем. Тепер учасники дорожнього руху будуть бачити попередження про зміну покриття під колесами свого транспортного засобу.

Варто відзначити, що подібні знаки діють на території Євросоюзу і в деяких країнах вони попереджають водіїв про з'їзд з асфальтобетонного або цементного покриття на ґрунтовку і навпаки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водіям пояснили, коли моторну оливу потрібно міняти раніше покладеного терміну.

А також розповідали про те, як швидко розрахувати вартість розмитнення автомобіля.

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