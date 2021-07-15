В Киеве посреди реки Днепр плыл дом: "кто-то потерял" (видео)

В Киеве на реке Днепре, недалеко от моста Патона, плавал дом. Откуда и куда он направляется – неизвестно.
Видео опубликовали в Telegram-канале KIEVMAP.
Так, событие произошло в четверг, 15 июля. Пока неизвестно, были ли в доме люди.
"В Киеве по Днепру дрейфует дом. Откуда и куда он направляется – неизвестно", — подписали видео.
На видео видно, что дом плыл в воде в полузатопленном состоянии. Не исключено, что это плавучее здание сорвалось с места своей постоянной стоянки.
Однако, жители столицы предполагают, что дом мог свалиться к реке с одной из баз отдыха.
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