В Киеве посреди реки Днепр плыл дом: "кто-то потерял" (видео)

Так, событие произошло в четверг, 15 июля. Пока неизвестно, были ли в доме люди.

"В Киеве по Днепру дрейфует дом. Откуда и куда он направляется – неизвестно", — подписали видео.

На видео видно, что дом плыл в воде в полузатопленном состоянии. Не исключено, что это плавучее здание сорвалось с места своей постоянной стоянки.

Однако, жители столицы предполагают, что дом мог свалиться к реке с одной из баз отдыха.