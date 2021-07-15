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В Киеве посреди реки Днепр плыл дом: "кто-то потерял" (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на реке Днепре, недалеко от моста Патона, плавал дом. Откуда и куда он направляется – неизвестно.

Видео опубликовали в Telegram-канале KIEVMAP.

Так, событие произошло в четверг, 15 июля. Пока неизвестно, были ли в доме люди.

"В Киеве по Днепру дрейфует дом. Откуда и куда он направляется – неизвестно", — подписали видео.

На видео видно, что дом плыл в воде в полузатопленном состоянии. Не исключено, что это плавучее здание сорвалось с места своей постоянной стоянки.

Однако, жители столицы предполагают, что дом мог свалиться к реке с одной из баз отдыха.

Ранее мы сообщали, что женщина-водитель устроила "цирк" в центре Киева. Дама на Ford отметилась неправильной парковкой, за что и забрали ее машину.

Также в Киеве вандалы разгромили иномарку и оставили жуткий подарок. Машину с таким "сюрпризом" обнаружили строители, которые рано утром пришли на работу на стройку по соседству.

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