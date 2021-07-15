У Києві посеред річки Дніпро плив будинок: "хтось загубив" (відео)

Так, подія сталася у четвер, 15 липня. Наразі невідомо, чи були в приміщенні будинку люди.

"У Києві по Дніпру дрейфує будинок. Звідки та куди він прямує – невідомо", – підписали відео.

На відео видно, що будинок плив у воді в напівзатопленому стані. Не виключено, що ця плавуча будівля зірвалась із місця своєї постійної стоянки.

Однак, мешканці столиці припускають, що будинок міг звалитися до річки з однієї із баз відпочинку.