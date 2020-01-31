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В Киеве снова подорожает холодная вода: сколько будем платить

STYLERЖизнь    31.01.2020 - 07:29
В Киеве снова подорожает холодная вода: сколько будем платить
В Киеве подорожает холодная вода (коллаж: РБК-Украина)

Киевводоканал анонсировал очередное повышение тарифов на холодную воду

В Киеве снова подорожает холодная вода от главного поставщика услуги -"Киевводоканала". В компании назвали новый тариф, а также объяснили повышение стоимости услуги для киевлян - все подробности в материале Styler.

По итогам открытого заседания Киевводоканала пришли к выводу, что в 2020 году стоимость водоснабжение и водоотведения составит 22,99 гривен. Дату введения новой цены на холодную воду пока не назвали.

Напомним, сейчас жители многоквартирных домов Киева платят по счетчику 21,756 грн за один кубометр воды (из них 11,544 грн за доставку воды и 10,212 - "за канализацию").

Стоит отметить, что такое повышение несет и позитив, ведь раньше в компании заявляли, что в 2020 стоимость кубометра воды будет составлять 27,49 грн.

В компании рассказали, что на смену тарифа повлияли такие факторы, как необходимость увеличить расходы на оплату труда работников, изменение стоимости электроэнергии, топливо-смазочных материалов, затраты на запчасти, материалы, реагенты, отопление, аренду и т. д.

"По результатам обсуждения будет оформлен протокол, который будет обнародован на официальном сайте общества", - сказано в сообщении.

Напомним, что Киевводоканал с января 2020 года начал присылать платежки с дополнительным счетом. Теперь компания берет поквартальную плату не только за водоснабжение и водоотвод, но и за обслуживание счетчиков.

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